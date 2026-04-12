CHILL CLUB記者會｜ZPOT早知Gordon被Edan整蠱 Jacky抱病演出獲偶像Jer贈喉糖超窩心(有片)

今年出道的ZPOT昨日(11日)出席CHILL CLUB記者會，入圍角逐年度新人組合。隊長Alvin和Marcus因要應付DSE試缺席，由Ian Hannz、Gordon、Bosco Kwan、牛牛、Dave做代表，他們趁機會兩位隊友和所有要考DSE的ZPOTLIGHT(Fans暱稱)打打氣。他們與Jacky Fan范卓賢齊齊受訪。

談到早前Gordon為師兄Edan拍MV慘遭整蠱，Gordon自言慘不忍睹，由於被告知要做拳手並半裸上身，故要在7日內減掉5磅，平時要吃3個飯盒才夠飽的他，在隊友大魚大肉時，只能吃菜和雞肉。雖然被Edan師兄被整蠱，但有機會演出仍感恩。他又爆料有場戲要跟「小如豬」拖手，「Edan坐正喺我後面，係有少少壓力，背後都feel到有陣涼意！」他又投訴MV裡的Gordon石膏像的遮住下體的葉子太細，「大番少少，(荷葉更大)咁又唔使。」原來眾友一早知情，Dave就指Gordon一直深信不疑，毋須特別守秘密。Ian笑言：「我問過佢如果最後唔使除衫點算，佢話無可能，要努力練習和減肥。」他們預告五月初將推出第二首派台歌，是慢歌，Bosco更會挑戰高音，大家拭目以待。

Jacky Fan日前與偶像柳應廷(Jer)和Edan為浸大歌唱比賽表演，他抱病上陣，「塞翁失馬焉知非福，我入去Edan和Jer的更衣室打招呼，Jer主動問：『聽講你唔舒服喎？』跟住拎咗粒喉糖俾我食！就算把聲冇幫助，精神都有幫助！」他入圍角逐年度男歌手，預告下周有新作推出。

另外，ROVER全團亦出席記者會，Jason和希晉談到有份拍攝的《大分瓶》日前舉行首映，兩人在觀眾面前看自己演出，希晉自爆近乎素顏上陣好驚嚇。問到與周秀娜和鄧麗欣可有對手戲時，他們笑言只能說是同框演出。