王嘉慧挑戰高難度健身拍片指未必符合安全 否認公司施壓刪文

「東張女神」王嘉慧今日（12日）出席慈善步行起步禮，她接受訪問表示平常非常熱愛做運動，並笑言為了今天早上的活動早點睡覺，以最佳的狀態參與。被問到是否有跑步的習慣，她說會在健身室跑步，不過害怕在室外環境跑步曬太陽。

至於無緣入圍《魔音女團》16強，她說：「有少少對自己失望，因為覺得表現得真係唔夠好，好多人都同我講話見到我好緊張，個樣都仲好似緊張過選港姐。我覺得都係嘅，唱歌跳舞真係唔擅長，我鼓起咗勇氣去參加海選。」她指有留意好友宋宛穎成功入圍，大讚對方是女團的材料。談及無緣入圍的原因，她說：「我覺得跳舞唔夠其他人咁優秀。」她表示有意參加其他選秀節目，現階段有去學唱歌搣甩魔音標籤。

提及上月在社交平台分享一條短片於家中客廳雙腳離地，僅以食飯枱及行李箱作支撐做出多個高難度的動作，被網民怒轟無視安全意識，她回應：「作為公眾人物都有好多嘢要俾大家放大嚟審視，可能嗰段片真係有好多動作都未必太安全，拍之前又未考慮得太清楚，多謝大家提點，下次拍片都會小心啲。」談及刪除影片的原因是否因為公司施壓，她解釋純粹是自己的決定，並表示：「我都唔想條片更加多人睇到，雖然落咗標籤有啲危險，同大家講唔好模仿，但未必個個都會睇到，好驚有人會去學呢樣嘢，所以我自己都delete咗！」

冇興趣遺傳家族生意

談及有網民留意到她住所的環境優美，有指父親是傢俬大王，她笑言父親並未去到傢俬大王的境界，只是做生意的商人。被問到家人對於報道的看法，她說：「佢哋叫我下次做運動要小心啲啦！」至於是否有興趣遺傳家族生意，她表示對這方面並不熟悉和沒有興趣，比較傾向從事演藝工作。

與朋友合夥做馬主

講到最近榮升做馬主，她分享只是與朋友夾份，有時候會陪家人去馬場看馬。談及馬主的樂趣，她表示有試過與馬接觸，不過不願透露投資金額。被問到是否有投注賽馬的經驗，她直言間中有贏有輸，純粹自在參與。