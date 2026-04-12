李芷晴大談拍《愛回家》首獻螢幕初吻 周嘉洛對林凱恩黑絲上陣冇生理反應

李芷晴和周嘉洛今日（12日）出席慈善步行起步禮。提到最近劉丹與「食屎陳師奶」孫慧蓮在《愛． 回家之開心速遞》中上演「世紀之吻」，李芷晴表示自己有收看，大讚這一幕非常浪漫。周嘉洛則笑言：「係法式嗰一隻？定係廣東嗰一隻？」李芷晴認為是港式浪漫。被問到會否羨慕劉丹演親熱戲，周嘉洛直言羨慕劉丹，並搞笑表示：「佢都爭取咗10年，同陳師奶有感情發展，我都祝福佢！」他大讚劉丹非常敬業。

提到李芷晴於劇中與焦浩軒街頭深情擁吻，她表示是自己的螢幕初吻，並續說：「其實我拍攝上嘅螢幕初吻另一部劇，不過剪咗冇出道街，所以今次係我出街嘅第一次螢幕初吻。」談及拍攝時是否有NG，她表示：「第一次NG係因為我哋唔知道要錫幾耐先至分開，導演冇嗌cut，我哋就hold住咗，大家忍唔住笑咗，所以第一個take就唔成功。」講到有網民指女神獻出初吻而感到傷心，她表示：「我見到有啲觀眾覺得我哋一齊真係好開心，但唔知點解有啲傷感同妒忌，好百感交集，我有回覆佢你嘅comment好得意。」