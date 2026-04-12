李芷晴大談拍《愛回家》首獻螢幕初吻 周嘉洛對林凱恩黑絲上陣冇生理反應

李芷晴和周嘉洛今日（12日）出席慈善步行起步禮。提到最近劉丹與「食屎陳師奶」孫慧蓮在《愛． 回家之開心速遞》中上演「世紀之吻」，李芷晴表示自己有收看，大讚這一幕非常浪漫。周嘉洛則笑言：「係法式嗰一隻？定係廣東嗰一隻？」李芷晴認為是港式浪漫。被問到會否羨慕劉丹演親熱戲，周嘉洛直言羨慕劉丹，並搞笑表示：「佢都爭取咗10年，同陳師奶有感情發展，我都祝福佢！」他大讚劉丹非常敬業。
提到李芷晴於劇中與焦浩軒街頭深情擁吻，她表示是自己的螢幕初吻，並續說：「其實我拍攝上嘅螢幕初吻另一部劇，不過剪咗冇出道街，所以今次係我出街嘅第一次螢幕初吻。」談及拍攝時是否有NG，她表示：「第一次NG係因為我哋唔知道要錫幾耐先至分開，導演冇嗌cut，我哋就hold住咗，大家忍唔住笑咗，所以第一個take就唔成功。」講到有網民指女神獻出初吻而感到傷心，她表示：「我見到有啲觀眾覺得我哋一齊真係好開心，但唔知點解有啲傷感同妒忌，好百感交集，我有回覆佢你嘅comment好得意。」
至於林凱恩於劇中以黑絲look餵周嘉洛食三色豆，他說：「我哋要求佢着，本身佢條裙好長，係小學教師嗰一種。但我個人認為就唔好，所以搵咗少少資料俾佢，但我就唔講來源。」被問到是否有生理反應，他回應：「都冇乜反應，做返三色豆嘅戲，我係專業演員。」講到喜愛黑絲襪，他直言對絲襪沒有特別的感覺，認為只是保暖並不性感。
拍《試真D》第一天就食滯
談及江美儀早前指與周嘉洛拍攝節目《試真D》第一天是否已經要吃保濟丸，他說：「我哋應該食滯咗嘢，食咗魚生榴槤同埋沙律醬飯。之前我哋又食咗四餐都好飽，就頂唔順啦！仲要拍多一個情節係要食海鮮，海鮮其實都好惡頂，冇辦法一定要食保濟丸，等腸胃好返啲。」至於直接於節目上批評食物品質，會否擔心影響食肆的生意，他說：「我哋嘅節目好似冇特別開一啲食肆嘅名，節目就係想做到真實嘅感覺，基本上都係好直接同埋冇修飾，放狠話都可以好狠吓。」