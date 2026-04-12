海兒否認與谷婭溦不和 回應張敬軒IG取消追蹤藝人

周國豐和海兒今日（12日）出席《中年好聲音 4》24 強見面會，他們接受訪問稱今屆參賽者是歷年水準最高的。被問到那一位參賽者是評判們最討論得最多，周國豐表示：「譬如上一集嘅吳亦偉，我哋都討論得多，用一隻原創歌可以攞到我哋MVP。我哋休息嘅時候，尤淑情都有討論，佢唱《我最親愛的》攞98分。」他們續說通常是參賽者揀錯歌，才討論得最多。」至於對那一位參賽者被淘汰感到可惜，他們異口同聲表示：「袁帥囉！大家毫無懸念㗎啦！佢唱歌真係好，我諗過一次佢真係黑仔，每一次有乜嘢錄影嘅時候佢都專登由澳洲飛返嚟都係感動。」

資本方干預？周國豐：咩謠言都有 談及谷婭溦暫別《中年好聲音4》評審崗位，海兒澄清並非外界所指與谷婭溦有不和，她表示：「我係當事人，講乜嘢都冇公信力。我都要答咗一句真係冇，每次錄影都見到我哋一係傾化妝，一係傾唱歌。」周國豐指不和的傳聞對於海兒和谷婭溦是不公平，並表示：「我見到佢哋好好傾。」他續說評審們的關係是非常友好。海兒和周國豐異口同聲表示：「我哋都係睇佢IG先知道話要離開，都嚇一嚇。」周國豐指外界很好奇第五個評審的新人選，他表示自己也有追問製作組，並透露下星期會錄新一集就會知道新人選。至於日前鄧兆尊爆谷婭溦退評審涉資本方干預，周國豐表示：「我哋真係唔知，咩謠言都有。同埋溦溦都講咗工作真係好忙，佢真係好辛苦有陣時喺內地拍嘢三四點先返到香港，喺架車瞓一兩個鐘又要化妝再拍過，之後又要返內地，簡直係燃燒生命值。」

被問到張敬軒宣布任保安局項目導師前夕 IG突取消追蹤大批藝人，海兒表示：「呢樣嘢我又唔係好清楚，因為我都係日日工作，所以唔知道。（同一間公司係咪唔熟？）睇吓你點樣定義熟定唔熟，我有同佢同台演出過，呢樣嘢都係等返公司回應。」