中年好聲音4｜周志康憶述參賽初期兼顧拍戲辛酸 自爆壓力大到喊

周志康今日（12日）出席《中年好聲音4》24 強見面會，他接受訪問表示非常開心粉絲到場支持。提到參與《中年好聲音4》錄製的前期要兼顧拍攝劇集《璀璨之城》，他說：「其實當初知道有可能會參加呢個比賽嘅時候，有兩套劇話會拍，我好似分唔到時間去做呢件事，之後再去同公司同埋經理人溝通，我心諗就係試咗先，好彩自己有踏出呢一步，如果唔係就未必會見到大家。」他憶述拍劇時期需要經常咆哮，對於要兼顧參加比賽身心感到非常疲累。

工作機會變多

提到早前受訪表示當年沒有把握機會發展演藝事業，他直言：「我曾經都有講過公司都可能有俾機會同資源我，我覺得係自己表現唔夠好。而家經過一啲洗禮同歷練，令到自己成長咗，我唔夠膽講係平步青雲嘅感覺，我做到自己最好就已經滿足。」

講到在《中年好聲音 4》以蒙面歌手「企鵝人」的身分出賽成績亮眼，家人是否亦感動落淚，他表示：「其實一開企鵝人得到唔錯嘅成績，屋企人嘅反應真係唔大，首先佢哋冇喺現場參加，就唔唔到時間去睇，阿女啲同學問你爸爸係咪企鵝人？我覺得都幾有趣，佢慢慢喺現場睇爸爸唱歌就享受呢件事，我覺得幾得意。」被問到參加節目帶挈有更多的工作機會，他坦言的確有，亦讓觀眾重新認識到周志康。