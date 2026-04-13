盧廣仲紅館興奮跳唱罕露腹肌 尾場三度encore約定每年香港見(有片)

盧廣仲一連3場的紅館演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，昨晚圓滿落幕。盧廣仲不時以廣東話與歌迷互動，興奮「跳」唱《我愛你》曬腹肌，又不時派心送福利。尾場更三度encore，為香港樂迷留下難忘回憶。林家謙、曾比特等都前來捧場。

致敬方大同 昨晚繼續由盧廣仲師弟呂允連擔任開場嘉賓，呂允先送上《空拍》，繼而自彈自唱《回郵》，以廣東話打招呼：「大家好，我係呂允！」後宣佈將於5月9日來港舉行專場演出。來到尾場，觀眾情緒特別高漲，當盧廣仲唱《死在你的胸懷》時，與歌迷考音準，無論幾高音觀眾都跟到，教他忍不住以廣東話讚：「大癲！」其後，盧廣仲獻唱方大同組曲《Lovesong》、《才二十三》、《愛愛愛》等，向故友致敬，歌聲真摯感人，台下有觀眾忍不住落淚。

接著，氣氛一轉，盧廣仲送上 《我愛你》和《早安晨之美》兩首快歌時，高呼：「Hong Kong！」觀眾立即站起來跟着唱，全場High爆。他拿著mic stand指揮觀眾大合唱，來回舞台左右跟兩邊觀眾互動，穿上短身白色長袖衫的他不時興奮跳起，罕有地露出結實腹肌，又跪在地上，其更更搞笑令咪高峰飛脫落地，場面搞笑。

從200人場地 走上紅館唱足3場 來到香港，小隊長當然大曬廣東話，笑對觀眾說：「喂！點先！」其間有歌迷大叫「我愛你！」他亦以廣東話回謝：「多謝晒！」並正式自我介紹：「我是小隊長盧廣仲，香港的朋友，yeah！」接著他跟觀眾聊天，分享唱歌近20年的心境，自言感到聲音和能力每日都在進步，但仍可以做得更好。他透露是第一次沒有拿著結他唱多首歌曲，「今次紅館演唱會給自己新的挑戰，因為過去我不太有安全感，所以我一定抱著結他，才覺得隱陣有安全感，這次經過自我挑戰，目前為止看來是挑戰成功。」他勉勵大家，若他可以做到，大家也可有突破，希望他的歌曲能陪伴大家度過快樂或憂鬱的日子。他更感性跟觀眾約定每年來港開show：「我們約好每年都來這裡約唱歌好唔好呀？」全場歡呼。

盧廣仲第一次在香港連開3場個唱，視今次紅館演出為人生的重要里程碑，他強調不止是工作或演出，而是人生到了某個階段，「我第一次來港唱歌在廣東道，是一個一、二百人的場地，有些事要慢慢堆叠。像今天是星期天，如果沒經歴星期一至星期六，也不會來到禮拜天。」台下觀眾忍不住發笑。

盧廣仲以自己的情歌編成的組曲，結束演唱會。全場encore聲不絕，他再度出場唱出《刻在你心底的名字》，率領觀眾大合唱兼玩人浪，接著再送上歌曲《太陽與地球》，與樂隊們鞠躬再說：「謝謝大家，我愛你！下次見！」但觀眾仍未肯離，他再度encore唱出《Nice to meet you》，並自彈自唱《慢靈魂》後，跟觀眾道別：「下次見！」歌迷仍依依不捨，盧廣仲再度現身，笑問大家現在幾點，並自彈自唱出《大人中》，三度encore唱足15分鐘，為香港站演唱會劃上圓滿句號。