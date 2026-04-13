熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-13 10:00
更新：2026-Apr-13 10:00

盧廣仲紅館興奮跳唱罕露腹肌 尾場三度encore約定每年香港見(有片)

分享：
1127c65d 2077 4a9c 8c9c d5221e005003

盧廣仲一連3場紅館演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，圓滿落幕。(林俊源攝)

adblk4

盧廣仲一連3場的紅館演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，昨晚圓滿落幕。盧廣仲不時以廣東話與歌迷互動，興奮「跳」唱《我愛你》曬腹肌，又不時派心送福利。尾場更三度encore，為香港樂迷留下難忘回憶。林家謙、曾比特等都前來捧場。

7d935482 63dd 432e 8580 9b8f448466e9 9d68d5b6 6068 4fdf a1d0 3e51980c577a 114fb9b0 9de6 42e5 be91 699253ab35f9 028b18c3 768b 476c 81d2 ed85ad21fde1 2e082830 178e 425f ab27 17e6deaa5939 Ea383089 289b 4ce6 b0b8 39d47e48cdaa Ea16060b 26e8 4f2d b17e c1929c2ddc72 1e8ae0be acfa 44ba 9a53 b1fd13a55e26

致敬方大同

昨晚繼續由盧廣仲師弟呂允連擔任開場嘉賓，呂允先送上《空拍》，繼而自彈自唱《回郵》，以廣東話打招呼：「大家好，我係呂允！」後宣佈將於59日來港舉行專場演出。來到尾場，觀眾情緒特別高漲，當盧廣仲唱《死在你的胸懷》時，與歌迷考音準，無論幾高音觀眾都跟到，教他忍不住以廣東話讚：「大癲！」其後，盧廣仲獻唱方大同組曲《Lovesong》、《才二十三》、《愛愛愛》等，向故友致敬，歌聲真摯感人，台下有觀眾忍不住落淚。

adblk5

接著，氣氛一轉，盧廣仲送上 《我愛你》和《早安晨之美》兩首快歌時，高呼：「Hong Kong！」觀眾立即站起來跟着唱，全場High爆。他拿著mic stand指揮觀眾大合唱，來回舞台左右跟兩邊觀眾互動，穿上短身白色長袖衫的他不時興奮跳起，罕有地露出結實腹肌，又跪在地上，其更更搞笑令咪高峰飛脫落地，場面搞笑。

9a8782de 37fd 494e b85a 28886d34b6de 9e0ec3b3 d737 45e9 b8df 0cda8421e7d5 23b49d23 fc86 43e3 9906 66ce6868c62a Fb79b366 44af 4951 8982 f462ec7fc5e4 64eb58ff 3435 46b0 abeb 763751a19300 85f5cd5a 51c5 4361 8165 5e40f73c2999 Bc96d6eb a7b3 4b7c 9474 741dc53c5320 A7ac7daf 6f87 4394 a5d1 0f2d0560e6db C5496586 48e0 4e3f a6c4 73860693622b

從200人場地 走上紅館唱足3場

來到香港，小隊長當然大曬廣東話，笑對觀眾說：「喂！點先！」其間有歌迷大叫「我愛你！」他亦以廣東話回謝：「多謝晒！」並正式自我介紹：「我是小隊長盧廣仲，香港的朋友，yeah！」接著他跟觀眾聊天，分享唱歌近20年的心境，自言感到聲音和能力每日都在進步，但仍可以做得更好。他透露是第一次沒有拿著結他唱多首歌曲，「今次紅館演唱會給自己新的挑戰，因為過去我不太有安全感，所以我一定抱著結他，才覺得隱陣有安全感，這次經過自我挑戰，目前為止看來是挑戰成功。」他勉勵大家，若他可以做到，大家也可有突破，希望他的歌曲能陪伴大家度過快樂或憂鬱的日子。他更感性跟觀眾約定每年來港開show：「我們約好每年都來這裡約唱歌好唔好呀？」全場歡呼。

adblk6

盧廣仲第一次在香港連開3場個唱，視今次紅館演出為人生的重要里程碑，他強調不止是工作或演出，而是人生到了某個階段，「我第一次來港唱歌在廣東道，是一個一、二百人的場地，有些事要慢慢堆叠。像今天是星期天，如果沒經歴星期一至星期六，也不會來到禮拜天。」台下觀眾忍不住發笑。

443f6438 98e7 4b66 a211 903d177c7f8f 803518ea fd8f 49e7 ad16 6945aefa27f6 7543d7d4 cab6 479a 866b 9f11901d93f2 6716cf4e 5a70 4314 a2ce 411c0c296d4d A1d09721 1751 48de 8ebd bcc51124292b A778645a 1653 402f b56b d9d09cf01c8a A17bdaf6 2c52 4f6f 9ce0 a2c325db9fc8 E2f7ce0e aa65 4ee1 9fd8 8ef3186a2947 D5742706 93ad 41d0 86c4 67830e021a74

盧廣仲以自己的情歌編成的組曲，結束演唱會。全場encore聲不絕，他再度出場唱出《刻在你心底的名字》，率領觀眾大合唱兼玩人浪，接著再送上歌曲《太陽與地球》，與樂隊們鞠躬再說：「謝謝大家，我愛你！下次見！」但觀眾仍未肯離，他再度encore唱出《Nice to meet you》，並自彈自唱《慢靈魂》後，跟觀眾道別：「下次見！」歌迷仍依依不捨，盧廣仲再度現身，笑問大家現在幾點，並自彈自唱出《大人中》，三度encore唱足15分鐘，為香港站演唱會劃上圓滿句號。

adblk7

ADVERTISEMENT

請你去迪士尼樂園玩！登記攞飛！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務