林家熙專訪｜憑《拼命三郎》獲男配提名 苦熬12年終有代表作 憶住劏房歲月仍不放棄

林家熙（Locker）是今屆香港電影金像獎的「新面孔」——他其實不算新，出席過也當過頒獎嘉賓。但到今年，他終於能以提名人身份出席頒獎禮，憑《拼命三郎》獲得最佳男配角提名：「上年做頒獎嘉賓，都有少少局外人嘅感覺，但今年有提名真係關我事喇！唔使顧慮大家都唔識我咁。」苦熬12年，為夢想不惜住劏房、兼職打工，只是為演一個半個角色的機會，終於來到2026年，他能夠自豪地向觀眾講：「我都敢用呢部戲嚟介紹自己，對自己有個交代。」 文：何德

自豪以《拼命三郎》介紹自己 香港電影金像獎將於4月19日舉行，當中最佳男配角獎競爭激烈，《水餃皇后》袁富華、《風林火山》杜德偉都是老前輩，亦有中生代《再見UFO》黃又南、《UFO離奇命案》陳湛文，最年輕的就是《拼命三郎》的林家熙，而當中《水餃皇后》與《拼命三郎》都可於Now TV觀賞得到，為頒獎禮預熱。《拼命三郎》對Locker而言極具意義，因為是他入行12年來第一次擔正的重要角色：「呢個係我入行12年以嚟第一個主演嘅角色，所以我都珍而重之，而呢個提名就係我少少嘅成績表。作為演員近年少咗演出，有個提名，就感到有個認可喎，距離目標近咗一步。」 林家熙2016年憑《點五步》入行，至今演過不少角色，但他坦言，即使演過很多大作，別人都不會以那些作品記住他，直至《拼命三郎》：「有唔少行內朋友見到我都話：『好睇喎《拼命三郎》！』原來好多人透過呢部作品認識我，所以可以算係代表作。老實講，十幾年嚟參與好多大大小小電影，但唔會有人記得你。外界觀眾記得我都係因為《試當真》， 但行內人就係因為呢部記得我，我都敢用呢部戲嚟介紹自己，對自己有個交代。」

辛苦到哭不出眼淚 記得由接拍《拼命三郎》到開鏡，只是短短三星期內的事，對Locker而言，那些刻苦尤如發了場夢：「嗰時得三個星期時間準備， 要兼顧健身，又要搵泰拳教練，搵German（張文傑）操動作，又兼顧要休息，所以時間管理係最大嘅挑戰。要食得好清保持身型，但冇啖好食呢，個人又好燥底！真係未試過咁intense嘅一段時間。」 戲中他是一名拳手，所以身型、動作上都要有說服力，他亦坦言自己絕對「拼命」：「因為呢個角色我係試鏡試返嚟，我對自己嘅表現都滿意。我下定決心，如果中咗嘅話我搏老命都要做好佢！去到真係拍，我已經冇時間去埋怨，直到拍完先覺得，哇，我做咗啲乜？」 兼顧動作戲之餘，在「文戲」他亦面對挑戰，全因拍攝的日程太緊密，他根本累得哭不出來：「有一場我要對住阿爸（譚耀文）喊，我攰到點都喊唔出，好似拍咗成八至十個take！而我試鏡就exactly係cast呢場戲，但我點樣都做唔返，對自己好失望，但當我好責怪自己嘅時候就喊咗，係最大壓力嘅時刻。」

住劏房都要做演員 林家熙對演員這份工作充滿熱誠，但他並非出道即走紅的幸運一群，尤其是早年，接到的角色都比較小，他也要邊節衣縮食，邊追隨夢想：「之前試過住劏房都冇錢交租……但其實好多人都係咁。其實做呢行大家都拼命，搵錢唔係多，但係又繼續做。」問到這段時間捱了多久？「都有五年時間……心目中都有deadline㗎！過咗咋嘛！我第一年拍嘢屋企人反對，爸爸叫我畀deadline自己，三年啦！但眨下眼就五年。中間又唔係完全冇嘢做喎，不斷有啲小角色，學到好多經驗，大開眼界。又做到例如《媽媽的神奇小子》，我好鍾意嘅作品。」 講到底，還是因為太熱愛而不願放棄。2020年，他的一大轉捩點來臨，就是加入YouTube頻道《試當真》，從此讓「Locker」這個名字得到不少知名度：「阿修（游學修）搵我玩《試當真》嗰時，其實我有返coffee shop，因為我要錢交租，但一加入《試當真》，其實係要辭職。」結果他的選擇就是毅然辭職，全心投入《試當真》，結果比他的預想超出了很多倍：「我都覺得幾大膽，估唔到之後《試當真》帶咗咁多嘢畀我。可能係命運啦，好多前輩都話鬥長命，你只要堅持，一定做得到落去。」

金像獎「終於有我份」 林家熙坦言，《拼命三郎》上映戲院時並不叫座，但得來了不錯的口碑。以致到後來導演幫他報名金像獎，最終又獲得提名，總算是對其全心付出的肯定：「我哋部戲好老實講票房唔係好，自己都好落力宣傳，仲落埋街貼海報。之後再同導演、譚哥（譚耀文）傾開，佢哋都好鼓勵我，導演仲話填咗我個名（報名），就萌生咗『會唔會有提名呢？』呢個諗法。」他笑指，大會公布當天他獨自在家中看直播，直到最後一個名字提到他，那個感覺他現在仍記得。 對於最終能否奪獎，Locker完全不感壓力：「我係以一個興奮同期待，好想去認識新朋友嘅心情去， （對獎）完全冇壓力！但非常期待參與呢個party，終於有我份喇！上年做頒獎嘉賓，都有少少局外人嘅感覺，但今年有提名真係關我事喇！唔使顧慮大家都唔識我咁。」他更發揮幽默本色：「我諗我會喺紅地氈上面跳舞！」現在觀眾可以於Now TV重溫《拼命三郎》，細心欣賞Locker的「拼命」演出。