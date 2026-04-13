正義女神｜丘梓謙康華相隔21年再做母子 跟Benz雄演父子戲細節曝光

丘梓謙與Benz雄（許紹雄）及康華在《正義女神》中扮演一家三口。日前丘梓謙與康華出席宣傳，康華更餵囝囝食加料三文治，但丘梓謙的三文治的陷料是大混醬，味道吃起來非常奇怪，搞到丘梓謙苦不堪言。

丘梓謙、康華相隔21年再做母子，丘梓謙表示收到劇本見到時，立即找當年的合照。二人續指當見到面時，已經感覺很親切，大家更有默契。康華說：「好難得呀！我同子謙做過母子，我第一部戲就係同Benz哥合作，做佢小三，之後扶正咗做咗四次做夫妻。」康華更阿媽上身繼續說：「我仲係記住佢細嗰個樣，開頭唔敢認，突然咁大個嘅！依家又高大、又靚仔，佢以前細個好斯文，講嘢又好細聲，好聽話㗎！好戥佢開心，佢個角色好大發揮，佳導俾個機會佢呀！好開心呀！」之後更笑謂在片場見到丘梓謙與林俊其經常一齊，又一齊躺在梳化上，險些以為二人在戲中有感情戲。

康華表示《正義女神》是Benz雄最後一部戲，自己入行第一部便是跟他合作，自己很不捨及掛念對方。她表示二人合作很多次，Benz雄更愛作弄她，大家在片場非常愉快，今次拍攝也是一樣。她指Benz雄每當見到丘梓謙時會特別嚴肅，因為二人在戲中是父子不和，所以戲外時，Benz雄也特別對他冷酷少少。她更提到有一日因為全都是拍Benz雄與梓謙鬧交戲，儘管二人一早買來早餐，Benz雄也是刻意對他冷淡。她說：「一有梓謙喺度，Benz哥就特別嚴肅嘅，冇佢喺度就整蠱我嘅，就算Roll咗機都會整蠱我。其實Benz哥特別錫佢，想佢投入，我記得Benz哥同佢講，呢個角色好有發揮，要好好把握！」

丘梓謙受訪當日出現聲沙問題，他表示近日忙於拍攝新戲，很久沒試過拍通宵，加上要不停嗌，所以聲線很累。他指因為要拍新戲，所以很久沒有拍《愛‧回家之開心速遞》，稍後會多些「回家」，更會有一集他與周嘉洛、「Bonnie」林凱恩為主題，「三個人又有嘢發生，唔止爭Bonnie」。