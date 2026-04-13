黃建東演音樂劇有意挑戰唱Rap 道歉失言評論女星胸部

黃建東（東東）今日（13日）出席音樂劇《花影夢 Dreams in Bloom》記者會。東東接受訪問幽默笑稱在劇中是宮廷好聲音的主持，並表示：「最近大家都知道，我有參加《中年好聲音4》，亦都不幸被Foul走咗，其實每一站錄影我都有返廠裏面睇支持老友，同埋都要為咗音樂劇做功課。」被問到是否會載歌載舞，他表示會唱歌跳舞的環節，透露作曲人與填詞人希望讓他能夠在音樂方面發揮，嘗試挑戰唱Rap。
至於彩排的進展，他指現階段已經圍讀過兩次，預告劉洋會挑戰全粵語演出：「佢壓力好大，成日都會問我點讀，仲有流晒大汗！」他續說非常期待與梁兆明和劉洋合作。談及是否有汪明荃（阿姐）請教，他則回覆不敢打擾阿姐，不過希望阿姐可以與老公羅家英一起到場支持。
有望開talk show
講到今年入行15年的目標，東東過去一直都有原創的歌曲推出，他坦言希望能夠寫歌及推出屬於自己的音樂作品。另外，東東分享有不少朋友建議他開騷以搞笑方向為主題，他對於這個想法覺得相當不錯，有望能夠開talk show或者talent show，現階段亦有正在慢慢構思。
被問到日前於社交網分享了美籍越南裔演員Lana Condor的相片，被網民指失言嘲笑女星胸型，東東回應：「我出完咗個貼文之後發現自己好唔恰當，第一時間已經移除，同埋出咗道歉聲明，我黃建東從來都唔會想冒犯任何人，任何嘅性別同埋女性。」他憶述從小到大被批評是肥仔，但自己卻很享受。他續說：「今次經歷咗呢件事經一事長一智，以後自己喺社交媒體一定會謹慎發言，會更加小心多謝大家嘅意見，無論批評好定唔好都會吸收晒同埋睇晒。」