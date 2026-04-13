古天樂《世紀大騙局》打入903專業推介　推出復古3吋CD

古天樂今年的樂壇攻勢一浪接一浪，由徐浩作曲、黃偉文填詞的全新單曲《世紀大騙局》，選定在4月1日愚人節解禁情報，日前派台後成為本周叱咤903專業推介新上榜第16位。《世紀大騙局》單曲封面亦於今日全面曝光，古天樂身穿粉紅色上衣再襯牛仔造型，非常清爽。
響應香港唱片店日
本周六是每年一度的世界唱片店日，香港唱片商會也定於當天舉行《第三屆香港唱片店日》。近幾年黑膠唱片在港銷量不斷上升，古天樂今年推出的精選專輯，以及CD及黑膠碟上市，已先後三星期榮登銷量榜冠軍。為響應這個支持實體唱片的國際性活動，古天樂決定再接再厲，趁《第三屆唱片店日》發行《世紀大騙局》細碟應市，一於為樂壇出多分力！
《第三屆唱片店日》以振興零售業及支持實體唱片為目標，《世紀大騙局》特別於當天加推《世紀大騙局》的實體碟，還會以昔日流行一時的3吋single形式面世。
係大家嘅回憶殺
為了製作《世紀大騙局》的復古3吋CD，發行商專誠走遍世界各地，最終覓得製造商炮製是次的復刻版細碟，對於樂迷期待以久終有新歌問世，古天樂表示：「一直夢寐以求擁有自己一隻3吋嘅CD，因為係大家嘅回憶殺，冇諗過自己今時今日會再出到一隻限量版嘅3吋CD。以前由黑膠到CD年代，都有出過3吋CD，現今好多嘢都已經俾digital取替咗。今年2026年可以有自己嘅黑膠唱片、實體碟，同埋有三吋CD喺市面上，自己都好興奮」