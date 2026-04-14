陳展鵬唔介意$299晚宴獻唱 親為新屋裝修：搵食艱難(有片)

陳展鵬與單文柔昨晚(13日)出席保良局聯歡晚宴，同場有胡杏兒、吳若希、周吉佩、黎諾懿、陳百祥、樂易玲、汪詩詩、蔡汪鎂庭、梁安琪等，胡杏兒和老公李乘德結伴前來，李乘德即匆匆入場，夫婦未有合照。胡杏兒、樂易玲和陳百祥都未有接受訪問。陳展鵬和單文柔夫妻檔受訪，談到早前單文柔在社交平台分享溫馨家庭日常，意外曝光一家已搬入獨立屋，廿四孝老公更搬搬抬抬兼做木工裝修。單文柔大讚老公落力又技術好，陳展鵬投訴太太偷拍家居裝修片段，「搵食艱難，我遲啲去揸Urber喇。自己屋企先做吓，其實真係唔太鍾意。」兩老婆大耍花槍。陳展鵬直認新屋面積較大，隨著女兒長大，太太又要經營社交平台，希望大家各有更多私人空間；不過小豬比近日頻頻生病，仍需時適應環境。問到是否為第二胎作準備，兩人異口同聲否認，但坦言想追多一個，「講咗好多年，大家唔好再問，自自然然就會嚟。

最緊要觀眾開心 陳展鵬近期密密返內地搵真銀，早前趁復活節假期，現身廣東東莞舉行「復活節限定晚宴」，定價為每位$498，門票包晚餐、抽獎券、現金劵和發光手拍，更可邊吃邊聽陳展鵬唱歌，物超所值。從網上短片見，座無虛席，不過就有網友爆料指門票要減至$299促銷才滿座。他自言表演當日才知主辦單位安排，「其實呢個組合都幾好，原來旅行團有唔同景點，有啲千幾蚊，3日、兩日或即日來回，最緊要觀眾開心，可以繼續搵我。」他指席上不少觀眾陪伴一起成長，從亞視年代至今仍然支持，「見佢哋有啲帶埋爸爸媽媽嚟，有啲帶小朋友嚟，好耐冇試過咁warm，自己音樂會，無旅行團又無得食，呢啲combination都幾好。」他指過去忙於拍劇，每日至少拍20個鐘，較少機會與fans近距離互動，「自己啲劇都有成10年，大家都記得，就會好感動。但希望唔單止回味，希望有新嘢俾大家睇吓。」問到是否想拍劇，他坦言，「現在電影、電視作品都少，唔單止香港，全世界都係，因為多咗好多social media。拍劇可遇不可求，都明白要配合嘅嘢好多。」

回應交社交帳號密碼 對於TVB與藝人合作經營社交平台，陳展鵬坦言未收到通知，「我哋返公司開會都改咗名，希望多啲social media的渠道，可以crossover或者俾演員發展，可以整大個餅，」他認為要傳統與網上平台多媒體發展，公開討論亦屬好事。至於可會接受交出密碼，「我未收通知，要同公司傾，呢件事真定假我都唔知，好難講……」他續指，內地社交平台的帳戶，開設時已是商業運作，沒有私人發帖，「但IG我哋由開始用嘅時候，有好多小朋友嘅相，已經好private，好生活化，可以點配合呢？唔知。暫時太籠統，如果係商業，大家win win，最好幫我搞埋。」他自言對社交平台的運用，追得不太貼，問到可有請教轉型做KOL的太太，他笑言：「佢仲差過我。」他分享近年拍劇，需要跟大型網上平台合作，配合宣傳出po，他認為亦屬正常。