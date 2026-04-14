吳若希談與TVB共管社交帳號 自認易話為：贊助使費就得(有片)

吳若希昨晚(13日)出席保良局聯歡晚宴，她受訪時指保良局陪伴長大，因弟弟和女子都是讀保良局主辦的學校，希望幼子將來也能與囡囡同校，不過她直言學校要求高，兒子不像家姐肯坐定定溫書，她笑言用「啜功」哄兒子做功課，透過玩樂方式學習，沒有為子女報補習班，不過她坦言，因工作經常不在港，主要由老公何兆鴻(Alex)負責跟進子女學業。

否認移居內地 談到她在中山置業，她順勢為5月5日的內地商業宣傳。她自言要做裝修KOL，「好想將自己從零到有，再成為心目中完美家庭紀錄低，踩過嘅伏，做過而好靚嘅經驗分享，全程零廣告。」她笑言老公Alex主力負責付費，她表示今次是經一位藝人朋友介紹。問到是否全家移居中山，她表示，「長遠唔敢講，但短期係用嚟度假，小朋友主要為見爺爺嫲嫲。」她大讚大灣區生活方便。

強調從未受干預 對於有傳公司要求藝人交社交帳號密碼，她自言從未收過有關通知，「但好耐之前講過合作，令帳號營運更好，多年來由頭到尾我自己一手一腳處理，公司無參與。」如果要求密碼又如何？「所有經營都需要使費，我OK架，贊助我使費就得，我個人好易話為。」她認真表示，一切都可商量，之前沒受過任何干預，「如果有人管我就唔會開地球po(公開)話何生。」