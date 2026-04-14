21世紀大君夫人｜IU新劇創電視台歷來收視第三高 邊佑錫裸上身曬肌派福利

IU與邊佑錫時隔10年終於再度合體，為《21世紀大君夫人》出演宮廷CP，消息一出時已成為媒體及大眾焦點。人氣有升無減的邊佑錫，今次飾演被封為「理安大君」的二王子，自帶王者氣場的演出當然沒有令各位粉絲失望，於劇中以出浴戲份登場震撼全網！淋浴中赤裸上身大曬白滑玉背之外，第二集更大方正面展露其胸肌線條及結實腹肌，讓觀眾大飽眼福。

試演 高傲千金

女主角IU演戲經驗豐富，今次於劇集亦勇於作出突破，於財閥千金的高傲不羈，以及倒追王子時的可愛活潑性格之間作出極限轉換，各種小表情完全俘虜粉絲心！被王子邊佑錫連番拒絕後，IU進擊地展開一系列「倒追奇招」，花樣層出不窮！除了買通消息全天候追蹤邊佑錫的生活軌跡，於餐廳及戲院埋伏登場，連邊佑錫跑步時亦不放過。IU更勁爆地以高超的騎馬技術「追求」邊佑錫，場面搞鬼！IU連番奇招倒追成功，於首兩集已經得到王子邊佑錫的答應，要她準備成為「大君夫人」！原來邊佑錫早在高中時期已有留意同校的後輩IU，而同時身為IU及邊佑錫的好友、總理盧尚炫卻似乎一早暗戀IU，而邊佑錫的大嫂、大妃孔升妍則一直視他為威脅，更想出手阻撓他的婚事。