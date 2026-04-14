梁朝偉《阿飛正傳》拍40次食梨　一度因「不了解王家衛要求」唔開心

梁朝偉4月13日出席「金馬電影大師課」，分享他從影四十多年來的演員功課和獨門心法。生活作息自律的他透露，現在每日生活是起床、做運動、食飯、出去兜風等。當中開始做運動是發現演員需要很多能量，「如果體能狀態不夠好，一場哭得很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」 談到對表演的看法，梁朝偉認為表演的重點是有沒有投入到狀態裡，如果在演戲的時候是放鬆而專注的話，表演就能進入狀況。他也提供一些可以幫助進入角色的方法，比如設計一些很小的東西，角色的精神狀態、狀況和背景設定，任何一種方法都可以。梁朝偉談到自己被盛讚的「眼神會演戲」的表演，他表示自己其實沒有刻意，反而覺得是眼神反映出自己內心的東西。

梁朝偉也提起和不同導演合作的經驗，比如和王家衛合作前常常見面傾計，因為在沒有劇本的時候，自己需要對導演很信任，要知道導演需要甚麼，接著他話鋒一轉說：「雖然我不知道王家衛要甚麼。」

王家衛要求沒有表演的痕跡 他表示，當年拍攝《阿飛正傳》時拍一場跟張曼玉吃梨子的戲，拍了三四十次，王家衛當時沒有講原因，而自己回家很不開心，認為自己連簡單的鏡頭都做不到。直到他和侯孝賢導演合作《悲情城市》時，啟發他開始看文學小說，藉由豐富細緻又具體的描寫場景和反應去幫助表演，開始改變他做戲的方式，「直到有一日，我去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，我就知道自己的狀態，王家衛要我沒有表演的痕跡。」而大受影迷喜愛的喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，梁朝偉表示，因為是和熟悉的團隊工作所以很放鬆，而且導演劉鎮偉會示範給他看，笑說：「比我演得更好笑！」

梁朝偉談到與新作《寂靜的朋友》匈牙利名導伊迪高安怡迪（Enyedi Ildiko）合作的經驗，表示導演寄了幾本腦神經科學、植物、哲學類的書給他，不僅讀了很多書，說服自己就是腦神經科學家，還被朋友笑問：「你認真讀書要考博士嗎？」梁朝偉也盛讚伊迪高安怡迪精於引導演員，和她合作一點都不緊張。 從影四十多年的梁朝偉，現在會離開舒適圈，跟其他不熟悉的團隊合作，他說：「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」生活作息自律的他，現在一天的生活就是起床、做運動、食飯、出去兜風，有空睇電影、晚上回家煮飯、看電視劇或睇書。

做運動原因︰演員需要能量 梁朝偉分享，會開始做運動是因為發覺演員需要很多能量，「如果體能狀態不夠好，又有鏡頭要演很多遍的話，如果一場哭得很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」最後他建議大家準備好自己：「有機會的時候就會有很多人看到你。」 值得一提的是，大師課由兩座金馬得主劉冠廷任主持，他一開場就緊張笑說，因為梁朝偉太傳奇了，自己就好像拿到神燈的人，連開口要許甚麼願都覺得難。現場吸引包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等出席。