黎諾懿自導自演教育片 籲各界消除對白蝕病誤解

黎諾懿在香港皮膚健康基金的支持下，自導自演的微電影《白蝕病教育短片》今日舉行「留白之旅—白蝕病微電影放映會」，並於稍後透過網上平台供大眾觀賞。 捕捉運動員心路歷程 黎諾懿過往對白蝕病(vitiligo)無太多認識，在香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生及其他皮膚科專科醫生的介紹下，得知白蝕病雖然不危及生命，但患者受到外觀和慢性病程的影響，往往會導致自卑和負面心理。黎諾懿分享受時表示：「作為導演，希望透過鏡頭捕捉運動員在逆境中的堅韌與成長。白蝕病不單是身體的挑戰，更是心理的考驗。這部微電影最打動我的，是主角從自我封閉到勇敢站出來的過程——有母親的溫暖、同伴的鼓勵。我非常希望觀眾觀看後，明白『與身體和解』不僅是一句口號，而是真正可以做到的事情。」

林燕玲戴祖儀友情客串 黎諾懿今次邀請多位圈中好友及家人參與演出。其中，前TVB、NOW新聞主播、人稱「小飛俠」的林燕玲特別飾演主角母親，她甚少接拍此類角色，並有相當一段時間未有演出，今次純粹為支持健康公眾教育而欣然答應出演，令人感動。 近年有「宅男女神」之稱的戴祖儀(Joey)則友情客串，一改平日「女神」形象為慈善教育短片犧牲、飾演劇中清潔姐姐，Joey最近全心投入舞台劇表演，仍抽空參與演出，可見 Joey跟諾懿的友情深厚。此外，黎諾懿太太李潔瑩及大仔「小春雞」黎峰睿亦有特別客串一角，令該片更具紀念價值。

改編自真人真事 故事講述空手道運動員曾心悅為夢想刻苦練習，卻意外發現小腿長出白斑，確診患上無法根治的白蝕病。從最初的恐慌遮掩、訓練失誤，到害怕外界歧視而陷入自我封閉，她的空手道夢想瀕臨破滅，甚至想徹底放棄這份熱愛。母親的默默守護與查閱病況的溫暖，讓她稍稍動搖；而同樣患白蝕病卻依然熱愛空手道的雅雯出現，更如一盞明燈點醒了自困的她。曾心悅終於解開心結，直面疾病，重新接受訓練後順利入選香港代表隊，在2023年空手道亞洲區決賽上勇奪冠軍。最終，她的病情得到良好控制，不僅實現了空手道夢想，更收穫愛情，活出屬於自己的精彩。

片中主角曾心悅的故事，靈感直接來自香港空手道運動員曾綺婷面對白蝕病的親身經歷。短片中飾演曾心悅的演員是年輕空手道運動員李藝怡，她本身亦是香港空手道青年代表隊成員，多次在全港及亞洲賽事中奪得女子型冠軍及獎牌，由她親身演繹同樣熱愛空手道的角色，更添真實感與說服力。 這部微電影聚焦呼籲社會正視疾病歧視，鼓勵患者勇敢活出自我。白蝕病並不會傳染，目前已有靶向性外塗藥膏可以有效控制病情範圍及助患者復色。微電影希望藉此提醒大眾消除誤解，並呼籲患者積極接受治療，早日與身體和解。預計放映會後將掀起熱烈討論。黎諾懿衷心感謝所有支持者及團隊，期待這部作品能為白蝕病患者帶來力量，並推動社會更包容。