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娛樂
出版：2026-Apr-14 15:04
更新：2026-Apr-14 15:04

KKBOX香港風雲榜｜MIRROR狂掃7席獎項 Gareth.T首登「年度風雲歌手」

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MIRROR、MC張天賦蟬聯「年度風雲歌手」。

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音樂串流平台KKBOX已第8年舉行KKBOX香港風雲榜，本屆除了「年度風雲歌手」、「年度新人」及「年度編輯推薦歌手」外，今年更新增「年度躍進歌手」獎項，以表揚為音樂努力不懈、尋求突破花盡心思的歌手。

今年10個KKBOX年度風雲歌手單位中，有9位歌手及組合為再度獲選，當中包括 Anson Lo盧瀚霆、Anson Kong江𤒹生、Edan呂爵安、Ian陳卓賢、Jer柳應廷、姜濤、林家謙、MC張天賦及MIRROR，而林家謙更是第6度成為「年度風雲歌手」！去年其專輯《Evergreen》以四季作主題，讓樂迷遊走於春夏秋冬的詩情畫意之間；夏天舉行的10場《White Summer》紅館個唱，更是場場爆滿、贏盡口碑；廣東歌專輯外，林家謙憑國語專輯《隱形色》首度入圍「第36屆金曲獎」最佳華語男歌手等6個獎項，衝出香港；由其曲詞編監一手包辦的《破．地獄》主題曲《普渡眾生》亦贏得第43屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，佳績跨越至影壇。能再度成為「年度風雲歌手」，林家謙感謝樂迷支持：「多謝KKBOX每位聽眾，令我可以再度蟬聯今年KKBOX香港十大年度風雲歌手之一，也多謝大家喜歡去年《Evergreen》裡面的四季之歌。」

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第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 Anson Lo 盧瀚霆 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 Ian 陳卓賢 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 Jer 柳應廷

MC去年作不同嘗試

今屆KKBOX香港風雲榜中，亦有5位歌手5度成為「年度風雲歌手」，包括Anson Lo、Ian、Jer、姜濤及MC張天賦。教主Anson Lo去年舉行一連5場《“KINGDOM” LIVE 2025》，除展現超強舞台魅力外，亦推出首張個人專輯《Kingdom》；他憑《Kingdom》登上KKBOX「本地專輯週榜」榜首長達16星期之久，其中6首歌曲，包括《Heartbreaker》、《你都有今日》、《Lemonade》、《Gimme Gimme》、《我的支持型伴侶》及《Rude Boy》，亦登上 2025 年「本地年度單曲累積榜」Top 100；當中《Heartbreaker》更成為累積榜第2位，及連續16日雄霸「本地新歌日榜」第1位，成績驕人。

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專注音樂創作的Ian於去年推出概念專輯《Interlude》，並帶著專輯於倫敦、悉尼、墨爾本及澳門舉行《”TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》巡唱，將高企人氣擴展到海外。專輯一推出即連續26星期週登上KKBOX「本地專輯週榜」Top 3，除碟中歌曲外，Ian連同其他作品，合計共有12首歌曲登上2025年「本地年度單曲累積榜」Top 100；當中《NPC的一場意外》亦奪得2025年「本地年度單曲累積榜」第8位，並成為「本地新歌週榜」連續3星期第1位， 無論創作力還是串流實力，皆十分厲害。

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Jer去年年尾舉行《“The Shape of Breathing” Live 2025》叫好又叫座，今年更宣布加開Part 2；而他的第二張個人專輯《Kintsugi》以細膩的歌聲，唱出象徵「崩裂與修復」的成長歷程，展現其人生與音樂路上的心境轉變。Jer有7首作品，包括《不要活成自己討厭的模樣》、《沒終點的青春》、《大人之後》、《記憶倒行》、《如果一天》、《不要說出來》及與陳柏宇合唱的《漂流木》，登上2025年KKBOX「本地年度單曲累積榜」Top 100，不同音樂風格，依然深受樂迷歡迎。

去年年尾舉行9場《“LAVA” LIVE 2025》的姜濤，亦推出首張個人專輯《COMPOSITION》，以多元音樂風格展現真我，一推出即連續 16周登上 KKBOX「本地專輯週榜」Top 10；單曲成績同樣出色，《白果》為去年「本地年度單曲累積榜」第5位，劇集《無用的謊言》主題曲《I Need You In My Li(f)e》成第6位，並連續31日登上「本地新歌日榜」第1位。

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MC張天賦去年除推出第4張專輯《Sweet & Sour》，收錄不少自己的創作，亦舉行《A sweet & sour night》音樂會。為貫徹 「Make It Pop」理念，MC作出多種新嘗試，除灌錄廣東、國語及英文歌外，亦延續翻唱計劃「#Project1201」，希望讓樂迷認識更多類型的音樂和可能性。數據證明不論MC作那種嘗試，樂迷一樣大力支持，《Sweet & Sour》不但連續5星期成為 KKBOX「本地專輯週榜」第1位，碟內的《說謊者》、《懷疑人生》、《一百個未老先衰的方法》、《東邪》、《小心碰頭》，《百萬大道》及跟Billy Choi首度合作、充滿玩味的《168.5》，均打入「本地年度單曲累積榜」百大位置，實力毋庸置疑。

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第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 姜濤 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 MC 張天賦 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 Edan 呂爵安

MIRROR小組登場

第四度成為「年度風雲歌手」的Edan，去年與五膠舉行《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》發放笑彈，一票難求；推出首張個人專輯《e to E》外，亦舉行了一連3場的《「e to E」 LIVE 2025》，其中表演棟篤笑、自彈自唱加跳唱，獲爵屎一致認可多才多藝！除了綜藝之強，Edan 在音樂上亦展現才華一面，去年推出不少唱作作品，包括《天天都是愚人節》、國語單曲《你應該是這世界上最懂我的人啊？》及《我以為可以》，而《純銀子彈》更成為 2025年 KKBOX「本地年度單曲累積榜」第10位，並連續31日登上「本地新歌日榜」 Top 3，表現亮眼。

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至於第二次成為「年度風雲歌手」的 AK江𤒹生去年的首張個人專輯《The Trip》，跳唱作品與深情演繹俱備，不同的面向都深得生粉喜愛，專輯一推出即霸佔2025 年 KKBOX「本地專輯週榜」Top 10共16周；其他作品，包括《⼼死了幾百次》、《Love Is On The Way》、《月月》與《叛逆動物》都打入2025年「本地年度單曲累積榜」百大位置。

MIRROR成員在事業上各有發展，但合體後不論是全員合作，或是以小組登場，依然威力無比，往往一推出歌曲即令一眾鏡粉狂 loop，例如《手印》奪得2025年KKBOX「本地年度單曲累積榜」第12位，同時連續10日成為「本地新歌日榜」第1位；「夜粥小隊」的《FING! 》成為累積榜第36位，亦連續10日登上「本地新歌日榜」第1位，令MIRROR第三次成為「年度風雲歌手」。整個組合雄霸「年度風雲歌手」合共7個席位，人氣高企沒法擋。

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第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 Anson Kong 江𤒹生 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 MIRROR 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 Gareth.T

moon tang獲獎

至於今年首度打入「年度風雲歌手」行列的Gareth.T，作品定位一向國際化的他，去年以《EXPEDITION 遠征 Gareth.T 湯令山 NORTH AMERICA TOUR》於加拿大和美國多個城市演出；緊接又以另一主題《Prince of Sadness》，首登英國O2 Shepherd's Bush Empire舉行個唱，帶著高質的音樂衝出香港。談到音樂作品，Gareth.T 去年一曲《用背脊唱情歌》唱到街知巷聞，其「令山轉」更是深入民心，令一眾網民模仿，成為城中熱話，因此歌曲不但連續3星期獲得 KKBOX「本地新歌週榜」第1位、連續29日「本地新歌日榜」首位，亦成為2025年「本地年度單曲累積榜」第3位，串流表現之強，毋庸置疑。

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今年KKBOX香港風雲榜新增「年度躍進歌手」獎項，結果由獨立歌手馬天佑（Mayao）奪得。由 Sinnie及阿雞雙主音出發，晚安莉莉以少女搖滾風格獨樹一格，形象鮮明，去年推出首張EP《Goodnight, Lillie.》，並舉行首個專場音樂會，大獲好評；樂隊更獲邀擔任台灣樂隊甜約翰《GOOD AFTERNIGHT 香港站》暖場嘉賓。晚安莉莉的大熱作《我看見今晚的月色很美，你呢？》，連續4星期登上KKBOX「本地新歌週榜」Top 20，獲得樂迷青睞。對於成為「年度新人」，一眾成員高興地表示：「夾了幾年band，終於一年之內第一次出歌、開專場、還有推出album，已經很開心，想不到會有這麼多人支持！多謝大家多謝 KKBOX，未來會繼續努力，希望大家多多支持。」

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向來以廣東話、國語及英語三語並行創作的moon tang，去年趁 25歲推出《25》專輯，專輯糅合dream pop、indie pop、lo-fi pop及R&B元素，風格多元之餘亦展現其音樂才華，全碟以細膩的少女視角，娓娓道出自己青春時對愛情、成長的迷惘與感悟，聽歌過程猶如翻看moon的日記，跟一眾年輕樂迷產生強烈共鳴；moon在同名演唱會亦展現了可愛以外的強勁爆發力，除了優秀的音樂作品，其舞台魅力、鮮明美學跟個性，皆讓KKBOX編輯團隊眼前一亮，一致認為moon在新生代唱作歌手中別樹一幟，可塑性極高，同時亦具有國際視野，因此推選她成為「年度編輯推薦歌手」。期待她的潛力，能令本地音樂在國際舞台大放異彩。

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第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度風雲歌手 林家謙 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度新人 晚安莉莉 第八屆 KKBOX 香港風雲榜 年度編輯推薦歌手 moon tang

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