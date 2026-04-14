陳庭欣自爆街坊主動介紹新對象 冇考慮過雪藏卵子生小朋友

陳庭欣（Toby）今日（14日）出席「第29屆全港廚師精英大匯演 」品嚐會，她接受訪問分享喜愛做運動的原因是因為太愛吃美食，並笑言自己平常不會戒口。Toby透露即將會與林盛斌（Bob）拍劇，並表示：「有啲場景要着露腰嘅衫，另外有一個場景要打拳同埋槍戰，所以我都要操返fit個身形。」

透露與Bob有緊密聯繫

談到Bob在新劇中演黑社會大佬，會否擔心拍劇時笑場，Toby說：「呢套戲好似係搞笑，但我唔知道我嗰場會唔會遇到Bob。Bob平時都有同我緊密聯繫，好忙碌嘅時間都會問我點啊約咗人食飯未，做咩唔食飯？不斷好關心同埋催促和。」她透露最近有許多朋友和街坊向她介紹新對象。被問到會否在打匹克球場地遇到新對象，她回應：「打波我最主要嘅拍檔都係關楚耀，都會成日同黃德斌和簡慕華一齊打波，但係打波就冇諗咁多嘢。」

講到會否考慮雪藏卵子生小朋友，Toby說：「之前呢個問題唔知點解之前冇人問過我，但係有人幫我代答，可能有一次唔知聽錯咗啲咩。我冇諗過呢樣嘢。我又唔覺得一定需要有小朋友，因為屋企其實都有四個小朋友，我爸爸嗰邊啲親戚仲有兩個，收養咗兩隻貓，咁我又有兩隻狗仔同兩隻雀仔，而家嘅年代我唔覺得一定會有小朋友先至係固定嘅步伐，人生嘅步伐唔一定係咁樣，反而就順其自然。」