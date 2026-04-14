柯雨霏首次「霏出香港」 期待參與藝術音樂會

揉合時尚、音樂、髮型、美妝的藝術跨界盛典《國潮·藝見新生》日前於中環AI MALL舉行活動發布會，Ophelia柯雨霏、譚永浩、杜以辰、陳慧敏、卡式帶樂團、唐浩嘉一眾表演單位，以及資深音樂人方樹樑、「微電影之父」何緯豐博士均親臨支持。而《國潮·藝見新生》將於4月17至19日在深圳歡樂劇場舉行，為大家呈現融合東方國潮與當代藝術的沉浸式視聽舞台。

Ophelia柯雨霏將於4月17日擔任嘉賓，她表示非常期待這次演出：「因為今次是我第一次『霏出香港』表演，而且在深圳歡樂劇場這個大舞台演出，除了會唱自己歌《直覺型美學》之外，亦會唱一些藝術性的歌曲，希望到時會見到大家。」17日同場亦有時裝show演出，其中一個本地品牌the Chaos的主理人Davis及Jasmine亦有到場，即席示範創作及分享品牌理念。