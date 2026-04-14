柯雨霏首次「霏出香港」 期待參與藝術音樂會

揉合時尚、音樂、髮型、美妝的藝術跨界盛典《國潮·藝見新生》日前於中環AI MALL舉行活動發布會，Ophelia柯雨霏、譚永浩、杜以辰、陳慧敏、卡式帶樂團、唐浩嘉一眾表演單位，以及資深音樂人方樹樑、「微電影之父」何緯豐博士均親臨支持。而《國潮·藝見新生》將於4月17至19日在深圳歡樂劇場舉行，為大家呈現融合東方國潮與當代藝術的沉浸式視聽舞台。
Ophelia柯雨霏將於4月17日擔任嘉賓，她表示非常期待這次演出：「因為今次是我第一次『霏出香港』表演，而且在深圳歡樂劇場這個大舞台演出，除了會唱自己歌《直覺型美學》之外，亦會唱一些藝術性的歌曲，希望到時會見到大家。」17日同場亦有時裝show演出，其中一個本地品牌the Chaos的主理人Davis及Jasmine亦有到場，即席示範創作及分享品牌理念。
方樹樑擔任項目音樂總監
方樹樑是4月18日《Funky Town 六度空間》髮型音樂演出項目的音樂總監，他表示心情興奮：「今次表演項目扣緊人生中不同的感情作主題，我負責用音樂去表達當中的情緒，從事音樂多年，依然對今次演出非常激動與期待。」
中國著名原創音樂劇《蝶》將於4月19日演出，「北京蝶之音樂劇劇團」代表楊璐遠道由北京而來，她說：「很開心《蝶》這個劇目能夠殿定中國原創音樂劇在國際的地位，是一個實驗性的成功，得到國際上的肯定。非常期待大家到來，事隔多年重演劇目，希望到時候與大家見面。」楊璐更現場清唱《蝶》的選段——《為甚麼讓我愛上你》，表現精彩現場掌聲熱烈。