Charlie Puth相隔3年再襲香港 宣布10月啟德主場館開騷

美國男歌手Charlie Puth憑《狂野時速7》(Furious 7)歌曲《See You Again》成功爆紅，時隔逾10年，他已貴為當今樂壇紅人，去年更加盟中國湖南衛視節目《歌手2025》，以襲榜歌手身份登場，並獻唱代表作《Attention》和《See You Again》。

Charlie Puth在世界各地吸納大批支持者，今年他展開世界巡迴演唱會「Whatever's Clever! World Tour」，香港站落實10月21日假啟德主場館舉行，是他繼2023年10月的亞洲國際博覽館Arena個唱後，相隔剛好3年再來香港開show。