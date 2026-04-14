Charlie Puth相隔3年再襲香港 宣布10月啟德主場館開騷

美國男歌手Charlie Puth憑《狂野時速7》(Furious 7)歌曲《See You Again》成功爆紅，時隔逾10年，他已貴為當今樂壇紅人，去年更加盟中國湖南衛視節目《歌手2025》，以襲榜歌手身份登場，並獻唱代表作《Attention》和《See You Again》。
Charlie Puth在世界各地吸納大批支持者，今年他展開世界巡迴演唱會「Whatever's Clever! World Tour」，香港站落實10月21日假啟德主場館舉行，是他繼2023年10月的亞洲國際博覽館Arena個唱後，相隔剛好3年再來香港開show。
攜手日本天后出歌
Charlie Puth多年來推出多首大熱作品，還跟不同單位合作，當中包括Selena Gomez合唱的《We Don't Talk Anymore》、與BTS成員Jungkook的合作單曲 《Left and Right》等，今年還找來日本樂壇天后宇多田光破天荒合作雙語單曲《HOME》，屆時他將在香港演唱會上新歌及人氣曲目。同時，Charlie Puth是次啟德演唱會，是繼Coldplay去年初啟德主場館啟用至今，再有第二個非亞洲單位在該場地舉行演唱會。主辦方Live Nation之後將公布門票及VIP套票詳情。