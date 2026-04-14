鄭健樂鬧父女戀羅生門4個月 崔碧珈發聲明譴責誹謗行為

崔碧珈(Anita)與「大隻Rocky」鄭健樂去年12月中突然傳出父女戀，Rocky單方面官宣與崔碧珈拍拖，然而女方卻多次公開否認兩人關係，強調雙方僅屬朋友關係。近月來，二人鬧出父女戀羅生門，Rocky早前更公開雙方的私訊截圖，力證彼此確曾相戀，並透露因外界壓力導致分手。 今日，有關兩人瓜葛似乎又有新進展，崔碧珈的公司高影娛樂發出聲明，並指：「針對近月有個別人士涉嫌多次主動惡意利用私人通訊內容進行非法披露，並以此斷章取義、虛構及歪曲事實、不間斷滋擾、公開散布誤導資訊，導致公眾產生誤解以致引發大規模網絡欺凌等行為，本公司懷疑相關人士試圖以此手段作為個人宣傳或達到特定個人目的。」雖然內文未有指名道姓，但矛頭明顯是直指Rocky。

嚴重侵害私隱及名譽 聲明共列出六點，當中譴責涉嫌刑事侵權與誹謗等行為，指崔碧珈早前曾多次公開表示，不會再就相關私事作個人回應，望不實謠言可告一段落，不過對方多次無視警告，接二連三在完全未經女方允許及知情下，單方面不間斷公開陳述及發布失實言論誤導公眾，表示已嚴重侵害崔碧珈之個人私隱及名譽，造成長期嚴重滋擾且已達到不能容忍的限度，對於相關人士行為近日變本加厲，已正式啟動刑事法律報案程序，並寫：「目前本公司已完成相關證據之公證與存檔，相關舉報編號已由律師紀錄在案。必須強調，未經同意披露私人資料涉嫌觸犯刑事『起底』罪行，一經定罪可處監禁及留有案底。」

高影娛樂又稱，注意到涉事人士正處於破產期。根據香港法例，指破產人士有責任如實申報所有收入，若相關人士試圖透過此等惡意炒作行為獲取直接或間接之商業利益、流量變現、或涉嫌虛報與隱瞞相關收入，揚言會同步向破產管理署提供證據並舉報其相關異常行為。對於隨時惹上官非，Rocky回應傳媒時表示暫時沒有收到對方的律師信。