李佳芯入圍金像獎最佳新演員感意外 盼歸零心態重新出發

憑電影《金童》入圍第44屆香港電影金像獎「最佳新演員」的李佳芯（Ali），形容今次獲得提名就像取得「入場券」，象徵正式進入電影圈，並揚言在電影世界會以「歸零」的心態重新學習。 Ali過去在電視界別，憑藉多部劇集如《BB來了》、《白色強人》、《愛美麗狂想曲》、《智能愛人》之演出而大受歡迎，演技備受認同，更曾獲封視后。2024年底選擇離巢後，Ali自組工作室，積極參與多元化影視項目，踏入2026年即迎來喜訊，憑七年前演繹《金童》中一幕細膩動人的演出獲得業界認可，獲得提名標誌著她踏入影壇生涯的重要里程碑。

獲提名象徵重新學習 當見到自己名字出現在金像獎提名名單上時，Ali直言大感意外：「第一下反應完全意想不到！但更加大的諗法是一種提醒，這個提名提醒我無論演戲多久，在電視圈幾多年都好，我都是一名新人，無論在電影圈是新人，電影演繹嘅節奏上，都是一名新人，整個人裡裡外外都要重新學習，呢樣嘢係一個幾好嘅提示，提醒我無論去到邊個年紀，都要有一個歸零同重新學習嘅心態。」 問到今次獲得「最佳新演員」提名可會覺得像與電影世界建立重要連結？Ali形容感覺就像取得一張「入場券」，踏進電影的第一步：「我好想用入場券來形容（金像獎提名），感覺是話俾自己知你有一張入場券，代表着你曾經有一個作品得到提名，取得這張入場券，你可以行入去。」如果將今次提名視作一封信，信中的內容又會想告訴Ali甚麼呢？Ali表示：「如果是一封信，我覺得佢想話我知，經歷多年後，終於有入場券，正式成為一份子，往後要用全新嘅態度，思維，狀態去迎接全新的領域，去繼續尋找、發掘一個全新嘅自己，然後去Fit in 將會遇到的每一個角色。」

想挑戰人性題材角色 闖入影圈充滿夢幻，Ali笑言最想挑戰人性題材的作品或角色：「我特別偏好人性題材，因為我覺得每一個人都過得不容易，可能有當中好多經歷，同一個人都有好多身份同角色，對父母對上司，呈現出來狀態都可能不一樣，人的闊度可以好大，好喜歡演有深度、多變化、能反映人物多面向的角色，例如心理醫生、精神病患者，又或者一些倫理關係，比較錯綜複雜的情感，或需要到極端情緒，我都好有興趣，好想挑戰。」 談到對電影對未來的心態，Ali坦言現在的心態像「一張白紙」，好想一切歸零，不再像過去那樣給自己太大壓力，而是選擇專注每個當下，將壓力轉化為動力。「之前好緊張，好驚做得不好，現在的心態比以前清晰好多，不會再帶着太多負擔，我會選擇用全新嘅視野，要克服自己給自己的壓力，希望只做好眼前每一個moment，好好享受每個角色。」