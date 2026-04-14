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娛樂
出版：2026-Apr-14 18:30
更新：2026-Apr-14 18:30

寒戰1994專訪｜劉俊謙自爆啟德機場雨中車戰 拍足10日險墮地 Lokman阿Dee譚旻萱朱鑑然狂爆金句 (有片)

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《寒戰》系列相隔10年迎來前傳《寒戰1994》，有兩大男神劉俊謙和吳彥祖強勢加盟，劉俊謙接棒演年輕版梁家輝，轄下警隊部屬包括楊樂文(Lokman)、何啟華(Dee)、朱鑑然(朱仔)和譚旻萱(Mandy)等新生代演員，5人早前齊齊受訪，將「寒戰特色」發揚光大，狂爆金句，充份展現大暴走默契，更借用演警務處處長的郭富城(aka禁毒大使)的口號「聽我講，一齊企硬」為電影宣傳，引來哄堂大笑。

20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 010 20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 003 劉俊謙Team 譚旻萱 朱鑑然 楊樂文 何啟華 邱士縉 Cold War 1994 Stills 吳彥祖 Cold War 1994 Stills 劉俊謙 1994ColdWar 元彪 20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 001

劉俊謙演的李文彬是蔡元祺(吳彥祖 )的下屬，兩位男神有大量對手戲，談到初與吳彥祖合作的感受，他驚嘆：「真係好靚仔！」雙眼發光的他續說，「Daniel是很易相處的人，沒甚麼芥蒂，他鍾意運動和車，有好多共同話題。」另外他與元彪演父子，首次跟大前輩合作，兩人事前不認識，只有一日戲份，但湊巧元彪的兒子跟劉俊謙同年，就很容易打開話閘子，「元彪係動作界翹楚，我聽佢講九龍城寨故事，我又聽佢講以前拍戲故事，佢試過拍戲喺56 樓跳落嚟， 一個側空翻落嚟，地面只有紙皮，然後冇cut shot，佢仲繼續走去同人傾偈。我哋就係傾呢啲去建立關係。」

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至於他的警隊戰友，包括演O記探員的朱鑑然和譚旻萱，卧底小組就有楊樂文、何啟華和邱士縉(Stanley)。其中朱仔演年輕版楊祐寧，阿DeeLokmanStanley分演年輕版吳樾、黃文標和林偉。對於能加入《寒戰》大家庭，4人深感榮幸，作為唯一女生代表的Mandy謂：「我冇同你哋做過任何認真嘅事……」4位男生嘩然，劉俊謙反問：「做過咩唔認真嘅事，即係砌我哋生豬肉？」Mandy難為情地以手掩臉，笑到面紅。阿Dee形容感覺似遲來先岸，最遲加入卻走在《寒戰》時間表的開端。他自爆3位卧底曾私下傾偈，互相壯膽，「可以有好多空間，可以大膽啲，玩玩創作，但去到片場全部都縮，唔敢影響進度。」他與Lokman笑言，「我哋係專業聽話，擅長淆底！」朱仔就認真表示，難得一班同輩演員，可一起參與這部歷史性作品，殺青時大感不捨。

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20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 002 何啟華 楊樂文 邱士縉 譚旻萱1 朱鑑然 ColdWar2 吳樾 Cold War 2 梁家輝卧底Team2 ColdWar2 楊佑寧 20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 007 20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 009 20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 015 20260402SOB 寒戰1994訪問 劉俊謙 朱鑑然 譚旻萱 lokman 何啟華 011

談到難忘合作戲份，劉俊謙、朱仔和MandyO記小隊，事前要接受槍械特訓，當劉俊謙認真分享如何培養團隊默契時，Mandy卻形容：「玩到似小學雞，似喺公園玩捉迷藏，令阿頭禁不住自爆，「第一個帶頭衝係麥沛東，這挑戰比較大，唔係佢做錯動作，但從背後睇佢好滑稽！」接著他認真表示，最難忘是雨中跟楊天宇(吳彥祖頭馬)追車搏鬥，由車廂打到上車頂，「我同佢差啲多打咗10日，all the way都係落雨，無論係追車或埋身肉搏，基本上連續10晚通宵。」他大讚楊天宇身手好，被救了一命，「最難係落住雨打，我哋係車頂又跣，動作又唔可以慢，試過差啲跌落車，好彩Angus扶一扶我。」朱仔笑言扶出愛火花。

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從預告所見，兩人在啟德舊機場跑道兩中追車，飛機從空中降落，場面驚險。問到拍攝情況時，本來認真對答的劉俊謙，被拍檔的歡樂氣氛感染，繪影繪聲描述：「由於江老闆budget比較多，所以係真，我係差啲撞到架飛機，我一下側身，飛機就喺側邊擦過，我見到個機師驚一驚！」全場爆笑。冷靜下來，他才認真表示，「其實係造了一個好大嘅空地，全部都係緣幕，因為要重現舊啟德機場，基本上美術團隊畫好Floor Plan，停機坪位置、飛機如何降落，全部都係要靠想像，真實答案係永遠令人失望！」

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5位新加盟的演員，對於《寒戰》系列有甚麼深刻印象？阿DeeLokman首選是梁家輝和郭富城疊聲互罵的經典場面，不過兩人無意挑戰，阿Dee笑言幻想自己從兩人中間攝鏡，Lokman就化身與觀眾對話的第4者。Mandy自言小時候跟父親看《寒戰》只覺好睇，但未懂原因，「今次為拍戲做功課，重睇就發現那獨特嘅節奏，就係吸引力所在。」朱仔就指透過演年輕版楊祐寧，就明白為何角色甘於為李文彬犧牲。劉俊謙感受最深是香港的味道，《寒戰》和《寒戰II》呈現2010年代的香港，「對比而家好多嘢都唔同晒，呢套戲除咗睇刺激畫面，無論道具或造型，有種帶大家回到九十年代香港，回顧曾經成長的味道。」

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電影回到1994年，對千鿋出生的Mandy而言，新奇有趣，首次接觸Cassette帶，更是連中文名都說不出來。她坦言最大挑戰是演繹年代感，「劇組叫我剪短頭髮，自己覺得真係好靠個髮型，去現個年代感。」朱仔就指O記總部，「全個office都係搭出嚟，從報紙、關公像等細節都係用九十年代的道具，好自然就能投入。」阿DeeLokman最深印象是戲中黑幫「老丸」的總壇，「嘆為觀止，係搭建出嚟，兩層高，我哋出場係俾人笠住個頭，一除頭套真係嘩一聲。」

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