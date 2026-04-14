寒戰1994專訪｜劉俊謙自爆啟德機場雨中車戰 拍足10日險墮地 Lokman阿Dee譚旻萱朱鑑然狂爆金句 (有片)

《寒戰》系列相隔10年迎來前傳《寒戰1994》，有兩大男神劉俊謙和吳彥祖強勢加盟，劉俊謙接棒演年輕版梁家輝，轄下警隊部屬包括楊樂文(Lokman)、何啟華(阿Dee)、朱鑑然(朱仔)和譚旻萱(Mandy)等新生代演員，5人早前齊齊受訪，將「寒戰特色」發揚光大，狂爆金句，充份展現大暴走默契，更借用演警務處處長的郭富城(aka禁毒大使)的口號「聽我講，一齊企硬」為電影宣傳，引來哄堂大笑。

劉俊謙演的李文彬是蔡元祺(吳彥祖 飾)的下屬，兩位男神有大量對手戲，談到初與吳彥祖合作的感受，他驚嘆：「真係好靚仔！」雙眼發光的他續說，「Daniel是很易相處的人，沒甚麼芥蒂，他鍾意運動和車，有好多共同話題。」另外他與元彪演父子，首次跟大前輩合作，兩人事前不認識，只有一日戲份，但湊巧元彪的兒子跟劉俊謙同年，就很容易打開話閘子，「元彪係動作界翹楚，我聽佢講九龍城寨故事，我又聽佢講以前拍戲故事，佢試過拍戲喺5、6 樓跳落嚟， 一個側空翻落嚟，地面只有紙皮，然後冇cut shot，佢仲繼續走去同人傾偈。我哋就係傾呢啲去建立關係。」

至於他的警隊戰友，包括演O記探員的朱鑑然和譚旻萱，卧底小組就有楊樂文、何啟華和邱士縉(Stanley)。其中朱仔演年輕版楊祐寧，阿Dee、Lokman和Stanley分演年輕版吳樾、黃文標和林偉。對於能加入《寒戰》大家庭，4人深感榮幸，作為唯一女生代表的Mandy謂：「我冇同你哋做過任何認真嘅事……」4位男生嘩然，劉俊謙反問：「做過咩唔認真嘅事，即係砌我哋生豬肉？」Mandy難為情地以手掩臉，笑到面紅。阿Dee形容感覺似遲來先岸，最遲加入卻走在《寒戰》時間表的開端。他自爆3位卧底曾私下傾偈，互相壯膽，「可以有好多空間，可以大膽啲，玩玩創作，但去到片場全部都縮，唔敢影響進度。」他與Lokman笑言，「我哋係專業聽話，擅長淆底！」朱仔就認真表示，難得一班同輩演員，可一起參與這部歷史性作品，殺青時大感不捨。

談到難忘合作戲份，劉俊謙、朱仔和Mandy的O記小隊，事前要接受槍械特訓，當劉俊謙認真分享如何培養團隊默契時，Mandy卻形容：「玩到似小學雞，似喺公園玩捉迷藏，令阿頭禁不住自爆，「第一個帶頭衝係麥沛東，這挑戰比較大，唔係佢做錯動作，但從背後睇佢好滑稽！」接著他認真表示，最難忘是雨中跟楊天宇(吳彥祖頭馬)追車搏鬥，由車廂打到上車頂，「我同佢差啲多打咗10日，all the way都係落雨，無論係追車或埋身肉搏，基本上連續10晚通宵。」他大讚楊天宇身手好，被救了一命，「最難係落住雨打，我哋係車頂又跣，動作又唔可以慢，試過差啲跌落車，好彩Angus扶一扶我。」朱仔笑言扶出愛火花。

從預告所見，兩人在啟德舊機場跑道兩中追車，飛機從空中降落，場面驚險。問到拍攝情況時，本來認真對答的劉俊謙，被拍檔的歡樂氣氛感染，繪影繪聲描述：「由於江老闆budget比較多，所以係真，我係差啲撞到架飛機，我一下側身，飛機就喺側邊擦過，我見到個機師驚一驚！」全場爆笑。冷靜下來，他才認真表示，「其實係造了一個好大嘅空地，全部都係緣幕，因為要重現舊啟德機場，基本上美術團隊畫好Floor Plan，停機坪位置、飛機如何降落，全部都係要靠想像，真實答案係永遠令人失望！」

5位新加盟的演員，對於《寒戰》系列有甚麼深刻印象？阿Dee和Lokman首選是梁家輝和郭富城疊聲互罵的經典場面，不過兩人無意挑戰，阿Dee笑言幻想自己從兩人中間攝鏡，Lokman就化身與觀眾對話的第4者。Mandy自言小時候跟父親看《寒戰》只覺好睇，但未懂原因，「今次為拍戲做功課，重睇就發現那獨特嘅節奏，就係吸引力所在。」朱仔就指透過演年輕版楊祐寧，就明白為何角色甘於為李文彬犧牲。劉俊謙感受最深是香港的味道，《寒戰》和《寒戰II》呈現2010年代的香港，「對比而家好多嘢都唔同晒，呢套戲除咗睇刺激畫面，無論道具或造型，有種帶大家回到九十年代香港，回顧曾經成長的味道。」

電影回到1994年，對千鿋出生的Mandy而言，新奇有趣，首次接觸Cassette帶，更是連中文名都說不出來。她坦言最大挑戰是演繹年代感，「劇組叫我剪短頭髮，自己覺得真係好靠個髮型，去現個年代感。」朱仔就指O記總部，「全個office都係搭出嚟，從報紙、關公像等細節都係用九十年代的道具，好自然就能投入。」阿Dee和Lokman最深印象是戲中黑幫「老丸」的總壇，「嘆為觀止，係搭建出嚟，兩層高，我哋出場係俾人笠住個頭，一除頭套真係嘩一聲。」