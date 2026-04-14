小野盧鎮業自揭谷底經歷引起迴響 獲試當真編劇Ellen讚揚成名前好人好事

現年39歲的盧鎮業(小野)近年在影圈吐氣揚眉，繼兩年前憑《年少日記》首爭金像影帝後，在今年賀歲片《夜王》中飾演反派「太子峰」進一步獲得廣大觀眾認同，而他擔正電影《廚師發辦》亦會於今年上映，演藝事業一片向好。
慶幸沒有轉行
小野在2010年畢業於香港城市大學創意媒體學院，從幕後收音及場記做起，之後成為一位獨立電影導演，日前他接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述專注做演員後曾墮入近兩年的人生低谷，自爆2015年一度陷入人生低谷，最拮据時曾試過有個月交完租銀行戶口只剩300蚊，他慶幸最終沒有轉行，除與廖子妤(Fish)發展成情侶外，有份參演的《叔·叔》亦為他首次入圍金像獎爭最佳男配角，之後再靠《年少日記》角逐最佳男主角，並在坊間打響知名度。
自減酬勞幫學生
報道一出引來極大迴響，不少網民替小野終有出頭天感到高興；前試當真編劇、導演盧嘉誼Ellen，在社交網分享了《am730》之報道截圖，並表揚小野成名前的好人好事，Ellen透露：「2015年正是小妹搵小野演出FYP嗰年，記得當時我哋開3000蚊一日俾佢，佢見我哋學生仲同我哋講收500就得，過5000就唔收。而500一日可以話係任砌，仲要癲到我哋冇租C stand，佢第二日喺自己studio托過嚟。」在小野的最低潮時，Ellen找他拍攝學生作品，他不但任勞任怨，且又自備器材，還主動提出減價接job，望自降酬勞來減輕學生負擔。