小野盧鎮業自揭谷底經歷引起迴響 獲試當真編劇Ellen讚揚成名前好人好事

現年39歲的盧鎮業(小野)近年在影圈吐氣揚眉，繼兩年前憑《年少日記》首爭金像影帝後，在今年賀歲片《夜王》中飾演反派「太子峰」進一步獲得廣大觀眾認同，而他擔正電影《廚師發辦》亦會於今年上映，演藝事業一片向好。

慶幸沒有轉行

小野在2010年畢業於香港城市大學創意媒體學院，從幕後收音及場記做起，之後成為一位獨立電影導演，日前他接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述專注做演員後曾墮入近兩年的人生低谷，自爆2015年一度陷入人生低谷，最拮据時曾試過有個月交完租銀行戶口只剩300蚊，他慶幸最終沒有轉行，除與廖子妤(Fish)發展成情侶外，有份參演的《叔·叔》亦為他首次入圍金像獎爭最佳男配角，之後再靠《年少日記》角逐最佳男主角，並在坊間打響知名度。