陳蕾繼香港站個唱6月首度登陸倫敦 獻唱歷年經典作品

陳蕾繼今年三月香港站四場全數爆滿後，將帶著她的音樂新旅程遠赴英國，舉行樂迷熱切期待的倫敦首演。這次演出以最新專輯《凝》為核心，誠邀樂迷一同凝視最真實的自我，看清個人成長與生命中的每一個面向，擁抱完整的我。

對於首次於倫敦演出，陳蕾直言驚喜並非重點：「我未必會揀一啲大家意想不到嘅cover，因為第一次嚟倫敦開音樂會，我好想盡量帶一啲耳熟能詳、大家最期待嘅歌曲，希望全部都可以喺今次唱比大家聽。」意味樂迷有機會一次過重溫她歷年的經典作品。