楊千嬅今年巡演成都首站兩場全爆 以全粵語歌單大力推動廣東歌

千嬅今年的《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》以成都作為首站。

楊千嬅今年的《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》首站成都，已在4月11日及12日假東安湖體育公園主體育場舉行，一連兩晚演出門票全數售罄，圓滿收場。兩場成都演唱會吸引接近7萬名觀眾進場，場內燈海流轉，場面壯觀。



今次成都站在體育場舉行，千嬅不單要適應戶外延伸舞台設計，舞台加闊、走位距離倍增，機關處處，考驗的不只是唱功，亦同時考驗體能與專注。楊千嬅堅持以全粵語歌單上場，成為首位在內地體育場級別演出中，並以全粵語歌單達成雙場售罄的女歌手。在粵語流行曲於內地市場並非最主流的路徑上，千嬅沒有妥協，大力推動廣東歌，落力唱出30年音樂旅程。

表演能量加倍 完騷後，千嬅坦承今次演出在音樂部份的體能消耗遠超紅館，場地增大，無論集中力、表演能量都要加倍，「所以早咗到成都排練，戶外大場真係要用好多能量。體力啦精神啦，舞台又多機關要留神，自己今次揀嘅歌有啲都唔易唱。好彩天氣未算太熱，我已經開始做定，夏天戶外好熱嘅心理準備啦。」她又表示，自己依家唔單止練歌，每一次開騷都要運動、warm up，靈活性要保持住，先會減少拉傷，又謂：「危險多，不同機關，多咗兼顧，係會多時間準備。」這次巡演，是個人挑戰，也非常需要團隊的支持、觀眾的互動能量支撐。「暫時冇諗咁多，做幾多場呀，當然都有一啲自己未去過開演唱會地方想去唱啦，盡力做囉。最開心係觀眾支持，幾萬人大合唱係真係好感動，帶俾我好多能量。」

今次相隔一年重返成都開唱，上次演出《MY Tree Of Live》世界巡迴時，成都的熱情，她一直記在心上。今次她特意提早幾天抵達，抽空到東郊記憶打卡，多感受這座城市。沿途遇上很多歌迷跟隨，她形容：「呢種真誠相遇，係好難得。佢哋又喺商場自發搞咗好大應援，我去到都嘩一聲，仲大過以前唱片公司喺香港商場搞嗰啲唱片宣傳活動，真係好多謝佢哋，幫我留咗好多溫暖嘅個人回憶。」