蜘蛛俠｜致敬漫畫經典構圖 《蜘蛛俠：英雄重生》雙海報率先曝光

《蜘蛛俠：英雄重生》首支預告片以7.18億觀看次數打破全球紀錄，Sony Pictures今日正式發布新片的雙版本官方海報。今次曝光的海報細節極具話題性，既展現出彼得柏加與辛蒂雅(Zendaya)飾演的女主角MJ之感情，更以致敬漫畫經典構圖，預告蜘蛛俠將面臨嚴峻的挑戰對決。

今次曝光的首款海報，以蜘蛛俠面具大特寫為焦點。最令影迷感觸的細節，隱藏在面具左眼的倒影之中，正是大家熟悉的MJ。自《不戰無歸》結尾彼得柏加忍痛放手，選擇讓MJ過上平凡生活後，兩人的命運走向一直是全球影迷的焦點。海報中，彼得透過面具默默凝望MJ，這種「最熟悉的陌生人」宿命感，令不少網民直言「加咗洋蔥」，感嘆這位英雄為了守護摯愛所付出的孤獨代價。

另一款海報則呈現截然不同的緊張氣氛，蜘蛛俠從高空躍下，迎戰下方多名身穿紅色忍者服的「手合會」(The Hand)刺客。資深漫畫迷一眼看出，這款海報構圖乃高度致敬《The New Avengers》系列中的傳奇經典畫面；證實了神秘組織「手合會」將成為今集的主要宿敵，更預告着彼得柏加在失去復仇者聯盟支援後，必須回歸「硬橋硬馬」的街頭格鬥。