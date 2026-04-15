金像獎2026｜滕麗名憑善柔角逐最佳女配角 感性發文回顧入行30年演藝路

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於星期日(4月19日)假香港文化中心舉行，今屆「最佳女配角」競爭激烈，除了出名好戲的惠英紅、鮑起靜外，還有上屆影后衛詩雅，首次入圍的滕麗名面對勁敵，昨晚在社交網發表長文，回顧入行30年的演藝路。
50歲的滕麗名入行逾30年，憑25年前已深得觀眾歡心的「善柔」一角殺入金像獎，她撰文分享複雜心情，滕麗名寫道：「三十年了。化妝間的角落，我坐了三十年。從前靜靜坐在角落聽前輩聊戲，對白怎樣說、轉身怎麼留白，那全是功夫。我慢慢練，從《真情》的阿雪練到《愛回家》的大家姐，而中間還有一個特別安靜的角色：善柔。」她在電視劇版《尋秦記》飾演「善柔」一角深入民心，沒想過事隔25年，能在電影版《尋秦記》重演經典，她指：「謝謝每一位教過我的前輩。謝謝一路陪著我的觀眾。我們互相看著變老，這些比什麼獎都重要，多浪漫。以往前輩教我的種種我都會記住，我也會傳承下去希望一代傳一代，燈火別滅就好。」滕麗名表示無論星期日金像獎頒獎典禮結果如何，她只希望大家記得：「我，滕麗名，係一個專業嘅演員。」當出po約12小時，已獲2萬網民讚好。
滕麗名是於1995年參加第14屆《新秀》出道，同屆對手有陳奕迅和楊千嬅，當年她因狀態欠佳而無法進入最後五強，入行後主力在公仔箱發展，早前更獲TVB頒發「30年服務獎」金牌。距離4月19日頒獎典禮僅餘四天，滕麗名首度衝擊金像獎，對她而言絕對是演藝生涯上一次成就解鎖，她今次將與《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜，以及憑《再見UFO》入圍的上屆影后衛詩雅爭奪最佳女配角。