金像獎2026｜滕麗名憑善柔角逐最佳女配角 感性發文回顧入行30年演藝路

50歲的滕麗名入行逾30年，憑25年前已深得觀眾歡心的「善柔」一角殺入金像獎，她撰文分享複雜心情，滕麗名寫道：「三十年了。化妝間的角落，我坐了三十年。從前靜靜坐在角落聽前輩聊戲，對白怎樣說、轉身怎麼留白，那全是功夫。我慢慢練，從《真情》的阿雪練到《愛回家》的大家姐，而中間還有一個特別安靜的角色：善柔。」她在電視劇版《尋秦記》飾演「善柔」一角深入民心，沒想過事隔25年，能在電影版《尋秦記》重演經典，她指：「謝謝每一位教過我的前輩。謝謝一路陪著我的觀眾。我們互相看著變老，這些比什麼獎都重要，多浪漫。以往前輩教我的種種我都會記住，我也會傳承下去希望一代傳一代，燈火別滅就好。」滕麗名表示無論星期日金像獎頒獎典禮結果如何，她只希望大家記得：「我，滕麗名，係一個專業嘅演員。」當出po約12小時，已獲2萬網民讚好。