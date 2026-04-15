寒戰1994｜三大陣營最新預告曝光 魏浚笙坐鎮黑道 40位實力派演員連環閃現 (有片)

香港史上最賣座的警匪電影系列《寒戰》，備受注目的前傳《寒戰1994》已定5月1日上映。早前率先公佈了12位主要人物陣容以及熱血的「O記」精英小隊，電影今日正式釋出最新港版預告，以及「警界、商界、黑道」三大陣營海報。今次前傳破天荒匯聚多達40位中外、跨世代實力派演員合演，陣容橫跨電影界、電視界及話劇界，集結重量級老戲骨、影帝影后級人馬，以至人氣偶像，締造香港影史上難得一見的龐大格局！ 最新曝光的預告節奏步步進逼，畫面中多達40位跨世代實力派演員以「曬冷式」連環閃現，衝擊力極強﹗包括金像男配角白只，與人氣偶像魏浚笙(Jeffrey)以極具張力的姿態於黑道陣營中閃現。影后級人馬葉童、莫文蔚，以及高海寧亦驚喜現身，更震撼是預告片中見到幾位重量級影帝陳以文、太保及鄭則士，連同一眾主角，湊成香港影史空前的影帝級巔峰陣容！

四大權力版圖率先解密 為了讓觀眾在入場前率先掌握戲中錯綜複雜的權力網絡，今日同步釋出「警、商、黑」陣營的專屬海報，連同牽動大局的政界勢力，將戲中四方勢力的底牌逐一揭曉。 【政界 ─ 2017 巨頭交鋒與英方幕後操盤】 電影由2017年切入，候任特首葉舜廷(古天樂 飾)上任前夕，前警務處副處長李文彬(梁家輝 飾)意外失蹤，警務處處長劉傑輝(郭富城 飾)聯同資深大律師簡奧偉(周潤發 飾)重啟機密檔案，將時空推回1994年。而在回歸前夕的權力真空期，英方勢力暗中佈局，英美神劇星級演員《權力遊戲》(Game of Thrones)的艾頓基倫(Aidan Gillen)飾演軍情六處亞太地區主管 F.M.，聯同《唐頓莊園》(Downton Abbey)的曉邦納威利(Hugh Bonneville)飾演英國內閣大臣候哲思，以高高在上的姿態操盤，掀起幕後冷酷的政治角力。

【商界 ─ 潘氏財閥與頂級富豪】 一切風暴源於商界。以香港首富潘雋亨(謝君豪 飾)為首的潘氏家族，因妹夫黃嘉輝(陳家樂 飾)遭天價綁架而捲入巨變。其長子潘志昂(吳慷仁 飾)背後疑似隱藏著不可告人的暗黑秘密；而十妹潘怡心(廖子妤 飾)面對丈夫生死未卜，亦不惜一切代價，試圖尋找轉機。牽動全港經濟命脈的頂級富豪陣營，還有飾演潘氏家族成員的莫文蔚，又邀得陳以文、鄭則士、張可堅等資深好戲之人坐鎮，他們在商場利益與黑白兩道之間權衡算計，以資本操控大局﹗

【警界 ─ 高層暗戰與 O 記精英】 隨著回歸前夕政治部即將解散，警隊高層亦面臨權力洗牌。面對震驚全城的富商綁架案，警務處處長許懷翰(周文健 飾)親自下達死令督師大局；惟警務處行動副處長蔡元祺(吳彥祖 飾)卻高調介入，破格與滿腔熱血的 O 記署任總警司李文彬(劉俊謙 飾)聯手查案，亦由此展開二人的宿命對決。李文彬及其麾下的 O 記 A 組精英，包括高級督察楊碧兒(譚旻萱 飾)、見習督察何國正(朱鑑然 飾)，以及滲透黑道的臥底成員(何啟華、楊樂文、邱士縉 飾)，在查案過程中，小隊卻淪為警隊高層明爭暗鬥的磨心。這班熱血警察將在夾縫中展現出極具張力的團隊兄弟情，掀起一場黑白難辨的警權暗戰。

【黑道 ─ 江湖新舊勢力大洗牌】 全港最大社團「老丸」剛由新任當家阮先生(王丹妮 飾)接掌。為力保捲入綁架案的前重量級人馬「葵涌之虎」方展強(彭敬慈 飾)，阮先生不惜動員全社團引爆江湖巨變。黑道陣營陣容鼎盛，除了社團主管白頭(白只 飾)及近身門生Tony(魏浚笙 飾)外，更驚喜見到葉童、林嘉華、太保及張雷等重量級戲骨坐鎮，飾演社團長老，展現出深不可測的地下秩序與極具壓迫感的江湖肅殺之氣。 除上述各大陣營的核心人物外，其他演員名單更包括：元彪、高海寧、麥沛東、陳湛文、陳偉雄、張達倫、栢天男、林家熙及胡恩威。他們將於戲中穿插現身，在關鍵時刻左右大局。40 位中外跨世代實力派演員傾巢而出，在這場黑白的權力迷陣中大鬥演技。