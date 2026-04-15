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娛樂
出版：2026-Apr-15 14:56
更新：2026-Apr-15 14:56

櫻坂46慶祝五周年宣布首辦亞巡 20歲山崎天出道8年榮升副隊長

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櫻坂46一連兩天假國立競技場開騷，共吸引約14萬人捧場。 ©Seed & Flower LLC

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日本人氣女團櫻坂46出道5周年，剛在4月11及12日一連兩天假國立競技場開騷，共吸引約14萬人捧場，並同時作網上直播盛況，而在是次演唱會上，組合宣布連串消息，除即將舉行2026年度Arena Tour及6周年紀念騷之外，更鐵定2027年展開首次亞洲巡迴演唱會，有望重次踏上香港舞台！

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櫻坂46前身是以平手友梨奈為首的櫸坂46，當時經歷多名成員離隊，加上一度陷入解散危機，遂於2020年由櫸坂46改名櫻坂46重新出發。櫻坂46於2024年底曾來港出席Clockenflap音樂節，獲大批粉絲熱烈歡迎，組合以櫻坂46姿態發展5年人氣有增無減，今次首次在國立競技場舉辦演唱會，兩天獻唱了多支人氣單曲，演出期間更動用400部無人機砌出歌名圖案，既有心思亦場面壯觀。

現年20歲的山崎天以櫸坂二期生出道，入團8年榮升成為櫻坂副隊長，她激動表示：「我們現在能站在這裡，全賴守護着組合的前輩及一直支持我們的粉絲，再次感謝大家將櫻坂帶到國立！」山崎天曾在2024年10月偕藤吉夏鈴首度來港，當時二人展開四天宣傳之，更與本地組合MIRROR及COLLAR的成員拍片互跳對方舞蹈，同年亦在Clockenflap音樂節上載歌載舞，櫻坂明年將辦亞巡，山崎天有望再次率領成員來港見本地fans。

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