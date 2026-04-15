蒼井空公開昔日一夜情對象 《花樣少男少女》男星山本裕典被爆淫史尷尬重逢

前AV界天后蒼井空退役多時，從良成賢妻良母後，蒼老師近日再度成為網民焦點。日前她為日本網上平台ABEMA的特別節目《30小時突破極限》擔任嘉賓，在鏡頭前罕有談及昔日私生活，在節目中語出驚人，自爆約15年前曾搭上偶像劇《花樣少男少女》男星山本裕典，更透露大家初次見面就發生肉體關係，又形容「認識這個人，讓我變bitch！」蒼井空表示當時正值考慮從AV界引退的時期，遇到山本裕典後，讓她的人生觀變得更加開放。
舊相好隔mon重逢
雖然蒼井空已淡出成人產業多年，但仍然活躍於演藝圈，去年更闊別多時再到香港，應當時重開的大富豪邀請任剪綵嘉賓，可惜大富豪開業不久已在同年宣告停業。
44歲的蒼井空於2018年嫁給DJ NON，成為人妻後誕下一對孖仔，貴為人母的她竟在節目上自揭荒淫舊事，公開點名當年「一夜情」對象就是山本裕典，節目還安排兩位舊相好隔mon重逢。
床戰一回合再開工
蒼井空透露，兩人初次見面是在她香閨，當時山本裕典約在凌晨5時到訪，由於蒼井空隔天一早還要開工，兩人相處時間極短。蒼井空憶述早已從朋友口中聽說山本很想跟她見面，兩人雖然交換了通訊聯絡，但一直未有機會碰面。直至在她30歲生日派對當晚，山本因事未能出席，蒼井空便邀對方在派對後凌晨5時多到訪其香閨。
兩人初次見面便發生性關係，經床戰一個回合後，她立即準備於大清早開工，經該次一夜情後便沒再見面，蒼井空卻大讚對方當年床技了得。該節目安排了正在參與馬拉松挑戰的山本裕典跟蒼井空進行視訊對話，當山本得知被女方爆料後顯得一臉尷尬，但也坦承記得此事。事後，蒼井空在社交網發文，表示這已是15年前的往事，是年輕時的衝動，同時稱讚老公是個心胸寬廣的男人。