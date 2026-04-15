蒼井空公開昔日一夜情對象 《花樣少男少女》男星山本裕典被爆淫史尷尬重逢

前AV界天后蒼井空退役多時，從良成賢妻良母後，蒼老師近日再度成為網民焦點。日前她為日本網上平台ABEMA的特別節目《30小時突破極限》擔任嘉賓，在鏡頭前罕有談及昔日私生活，在節目中語出驚人，自爆約15年前曾搭上偶像劇《花樣少男少女》男星山本裕典，更透露大家初次見面就發生肉體關係，又形容「認識這個人，讓我變bitch！」蒼井空表示當時正值考慮從AV界引退的時期，遇到山本裕典後，讓她的人生觀變得更加開放。

舊相好隔mon重逢

雖然蒼井空已淡出成人產業多年，但仍然活躍於演藝圈，去年更闊別多時再到香港，應當時重開的大富豪邀請任剪綵嘉賓，可惜大富豪開業不久已在同年宣告停業。

44歲的蒼井空於2018年嫁給DJ NON，成為人妻後誕下一對孖仔，貴為人母的她竟在節目上自揭荒淫舊事，公開點名當年「一夜情」對象就是山本裕典，節目還安排兩位舊相好隔mon重逢。

床戰一回合再開工

蒼井空透露，兩人初次見面是在她香閨，當時山本裕典約在凌晨5時到訪，由於蒼井空隔天一早還要開工，兩人相處時間極短。蒼井空憶述早已從朋友口中聽說山本很想跟她見面，兩人雖然交換了通訊聯絡，但一直未有機會碰面。直至在她30歲生日派對當晚，山本因事未能出席，蒼井空便邀對方在派對後凌晨5時多到訪其香閨。