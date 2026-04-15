正義女神｜馬貫東「陰聲細氣」演出惹爭議 為患肺癌律師角刻意減磅兼變奀

由無綫與優酷聯合出品的新劇《正義女神》，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀，昨晚(14日)一集劇情，交代因不堪壓力嚴重耳鳴頭暈的言惠知(佘詩曼飾)，在醫院偶然見到程睿燊(馬貫東飾)，及後得悉對方患上肺癌多年、心態一直徘徊生死邊緣；雖然如此，但生性熱血善良的程律師，亦盡心跟進每個個案，在「危險駕駛致他人死亡案」中，被告張智斌(章景恆飾)是程律師曾經求情及幫忙重過新生活的少年犯，可惜智斌卻因被從前社團惡人盯上被逼殺人、最終釀成悲劇。因堅信智斌已真心改過，程律師鍥而不捨尋找證人及證據，終皇天不負有心人找到關鍵車cam片，令智斌獲改判不小心駕駛罪。

在聲線上落足心機

自《正義女神》播出以來，馬貫東刻意放慢節奏及放緩聲線「陰聲細氣」的演繹一直備受爭議、有網民更直指怪怪的；直到昨晚揭出程律師患了肺癌多年這個驚人真相，網民才恍然大悟，紛紛留言大讚馬貫東演繹用心。昨晚程律師的一番感人肺腑、豁達而又勵志的說話，亦令不少網民動容。

對於飾演肺癌病人獲讚，馬貫東受訪時承認確實有在聲線上下工夫，知道肺癌病患「講嘢會唔夠氣」，皆因肺部已有損傷；阿東又指長期以這樣方式說話及拍攝確實會累，甚至一度出現頭暈情況：「因為要講得清楚，但又唔可以咬實晒所有字去講。」對於有網民發現阿東為角色刻意減磅不少，阿東回應：「嗰時拍完《臥底嬌娃》係有操開、本身都冇咁多體脂；之後拍《正義女神》前，我就停咗做gym、只做帶氧運動，等個身形瘦削番少少、望落冇咁大隻，希望咁樣去迎合番程律師有病嘅設定，等觀眾望落覺得我虛弱啲。」