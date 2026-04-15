亞視傳奇綠葉江圖逝世享年89歲 電影《叔．叔》成最後作品

資深演員江圖今日(15日)傳來心臟病離世消息，享年89歲。

江圖原名蔡志祥，出身自粵劇世家，19歲時江圖曾跟舅父到佛山演出粵劇，其後投考演員，並改藝名江濤，1964年加入新聯影業，經相士指點才改藝名為江圖在圈中發展。

其後，江圖效力麗的電視(亞視前身)，70年代曾先後過檔TVB及佳視，當佳視執笠後，江圖回巢亞視近35年，其演藝生涯中包括參演《家春秋》、《浣花洗劍錄》、《天龍訣》、《大內群英》、《秦始皇》、《成吉思汗》、《還看今朝》、《哪吒》等多部經典電視劇，因江圖效力亞視超過30年，故曾有「亞視傳奇綠葉」之稱，可是他在2010年以聽力問題淡出幕前，直到2019年為同志電影《叔·叔》再登大銀幕，飾演年老同志超仔，跟主角袁富華亦有對手戲。