亞視傳奇綠葉江圖逝世享年89歲 電影《叔．叔》成最後作品

資深演員江圖今日(15日)傳來心臟病離世消息，享年89歲。
江圖原名蔡志祥，出身自粵劇世家，19歲時江圖曾跟舅父到佛山演出粵劇，其後投考演員，並改藝名江濤，1964年加入新聯影業，經相士指點才改藝名為江圖在圈中發展。
其後，江圖效力麗的電視(亞視前身)，70年代曾先後過檔TVB及佳視，當佳視執笠後，江圖回巢亞視近35年，其演藝生涯中包括參演《家春秋》、《浣花洗劍錄》、《天龍訣》、《大內群英》、《秦始皇》、《成吉思汗》、《還看今朝》、《哪吒》等多部經典電視劇，因江圖效力亞視超過30年，故曾有「亞視傳奇綠葉」之稱，可是他在2010年以聽力問題淡出幕前，直到2019年為同志電影《叔·叔》再登大銀幕，飾演年老同志超仔，跟主角袁富華亦有對手戲。
今年2月最後露面
近年，江圖亦有出席演藝人協會舉行的活動，三年前他應邀出席演藝人協會春茗茶聚，跟余慕蓮及黎宣等獲會長古天樂頒發傑出演藝大獎，表揚為香港演藝界多年來作出貢獻，當時他從古天樂手上接過獎項後表示：「好開心可以得獎，我好鍾意做戲，將來仲可以叫我演出，我之前喺《叔．叔》戲份雖然少，但好開心，希望再有機會做戲，我未係老到行唔到，仲可以同觀眾見面。」及至今年2月，江圖也有現身演藝人協會的春茗茶敍，當時跟古天樂、副會長錢嘉樂及多位資深藝人敘舊話當年，亦是江圖最後一次露面。