廖子妤盼孖陳家樂齊拎金像獎殊榮 讚男友小野減酬勞幫學生拍片

廖子妤(Fish)今日（15日）出席「全港戲院日2026新聞發布會」。Fish接受訪問分享自己在三歲的時候曾於戲院欣賞過林正英演殭屍片，並表示：「嗰陣時我唔係好睇得明，但我記得啲畫面，我大概係六至七歲先愛上僵屍片。」被問到小時候是否有曾經扮過殭屍，Fish笑言喜歡扮道長，她憶述在求學時期盛行馬來西亞有殭屍的傳說，同學經常討論在那一個地方遇見殭屍，令她感到害怕。她指當時慳錢不吃飯，用了一蚊買了兩把木尺製成十字架掛在家的鐵絲網，後來被阿公發現了。

孖陳家樂行紅地氈 談到是否有信心奪得金像獎影后殊榮，Fish表示聽從評審和上天的安排。被問到行紅地氈的戰衣是否很性感，她坦言：「我都冇乜嘢可以露，可能露骨同埋露腳趾，我有好多年都係露背，我諗我今年就可能露面。」她續說現階段有陸續試衫和更改款式。談及會與那一位男藝人行紅地氈，她說：「我應該同陳家樂行，佢係同我同一部戲，又係提名最佳男主角，我好希望我哋兩個都有所斬獲。」至於金像獎將至是否會很緊張，她坦言：「會！我以為會冷靜啲，真係三歲定八十，我以為三十幾歲應該會成為成熟穩重嘅大人，但我依然都係咁緊張。」

男友分享低潮經歷 提到最近男友小野盧鎮業受訪自揭低潮經歷，Fish說：「都有分享過嘅，但嗰一段時間我哋未係好熟，仲未一齊合作，後來都有講返我哋互相鼓勵同埋安慰，唔緊要大家一齊做好啲。因為年輕嘅時候有所經歷對於演員嚟講，大家先至會有成長。」講到小野自動減酬勞幫學生拍片，她表示：「我都幾認同佢，佢係一個好善良嘅人都好真誠，佢都好願意去幫學生，因為佢自己都係老師，都係教同電影相關嘅科目，佢自己都有好多學生，佢好希望盡量幫助提供機會俾啲新嘅電影人或者學生。呢一行都有學習嘅時候，唔係一出嚟就係大導演。佢係一個完全唔計較嘅人好好心地，當時佢都有器材公司，佢覺得幫到幾多得幾多。」