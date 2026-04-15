熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-15 16:44
更新：2026-Apr-15 16:44

廖子妤盼孖陳家樂齊拎金像獎殊榮 讚男友小野減酬勞幫學生拍片

分享：
Ac4fa54e 902c 4eb4 ae7e f4d873d29fec

廖子妤出席「全港戲院日2026新聞發布會」。 (林俊源攝)

adblk4

廖子妤(Fish)今日（15日）出席「全港戲院日2026新聞發布會」。Fish接受訪問分享自己在三歲的時候曾於戲院欣賞過林正英演殭屍片，並表示：「嗰陣時我唔係好睇得明，但我記得啲畫面，我大概係六至七歲先愛上僵屍片。」被問到小時候是否有曾經扮過殭屍，Fish笑言喜歡扮道長，她憶述在求學時期盛行馬來西亞有殭屍的傳說，同學經常討論在那一個地方遇見殭屍，令她感到害怕。她指當時慳錢不吃飯，用了一蚊買了兩把木尺製成十字架掛在家的鐵絲網，後來被阿公發現了。

adblk5

16fbc639 4545 4003 8859 361a1084fbdc 4b6bacc4 fcd6 4245 beed 9206badac366 3f6ab538 ddf8 47a6 b537 090836d39d15

孖陳家樂行紅地氈

談到是否有信心奪得金像獎影后殊榮，Fish表示聽從評審和上天的安排。被問到行紅地氈的戰衣是否很性感，她坦言：「我都冇乜嘢可以露，可能露骨同埋露腳趾，我有好多年都係露背，我諗我今年就可能露面。」她續說現階段有陸續試衫和更改款式。談及會與那一位男藝人行紅地氈，她說：「我應該同陳家樂行，佢係同我同一部戲，又係提名最佳男主角，我好希望我哋兩個都有所斬獲。」至於金像獎將至是否會很緊張，她坦言：「會！我以為會冷靜啲，真係三歲定八十，我以為三十幾歲應該會成為成熟穩重嘅大人，但我依然都係咁緊張。」

adblk6

男友分享低潮經歷

提到最近男友小野盧鎮業受訪自揭低潮經歷，Fish說：「都有分享過嘅，但嗰一段時間我哋未係好熟，仲未一齊合作，後來都有講返我哋互相鼓勵同埋安慰，唔緊要大家一齊做好啲。因為年輕嘅時候有所經歷對於演員嚟講，大家先至會有成長。」講到小野自動減酬勞幫學生拍片，她表示：「我都幾認同佢，佢係一個好善良嘅人都好真誠，佢都好願意去幫學生，因為佢自己都係老師，都係教同電影相關嘅科目，佢自己都有好多學生，佢好希望盡量幫助提供機會俾啲新嘅電影人或者學生。呢一行都有學習嘅時候，唔係一出嚟就係大導演。佢係一個完全唔計較嘅人好好心地，當時佢都有器材公司，佢覺得幫到幾多得幾多。」

adblk7

96ee4374 0c8e 4dfc 806e 893e68130cbd 527c2895 7a79 4f30 b7d2 dece16d7b193 835aff08 08bb 4718 9c47 da3030a16709 E23baaf6 b6b3 4360 9fb5 ad765457f35b B4a3de5f d5c6 4984 8392 51019e673be7 437ed7c5 c114 4275 b0f4 70deed7b01c7

ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務