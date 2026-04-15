25+英皇演唱會｜容祖兒尊重張敬軒決定 關智斌被unfollow不擔心影響真關係

容祖兒(Joey)、關智斌(Kenny)連同英皇集團總裁霍汶希一同到尖沙咀出席「EEG25+限定展」揭幕禮。Joey與Kenny在活動上跟大家一齊回憶在英皇的日子，森美亦安排工作人員拿出他們的唱片封套，考考大家的記憶力，祖兒更背出首張EP的歌單。期間祖兒更脫去外套，露出白滑玉背裝飾角鏡，Kenny就堅持不脫，並預告自己會在演唱會上除衫。

unfollow不反映真實關係 提到張敬軒日前透露將會成為保安局「正向引導」項目導師，並表示知悉該「正向引導項目」後深受感動，透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎，他將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問。同時他亦unfollow部分認識多年、並肩作戰的圈中好友，就連共事多年的英皇同事容祖兒、關智斌、Twins、古巨基、霍汶希(Mani)亦消失追蹤名單之上。 Kenny說︰「我覺得大家唔使太認真follow定唔follow呢樣嘢上面，對於我嚟講，社交媒體只係一個平台，反而真實關係，人與人之間嘅關係緊要啲。我同佢都有聯繫下，相信佢有足夠智慧去消化所有情緒。作為朋友就俾多啲空間佢。」Kenny也不知道為何大家會特別留意藝人會unfollow邊個，自己也沒有特別為意，「網絡上嘅嘢，唔代表係真實發生嘅朋友關係。」

祖兒表示尊重 祖兒認為最大關心是支持張敬軒，讓他做多些好作品予喜歡他的樂迷，「其他嘅嘢就尊重」。問到最近有沒有聯絡，了解他的情緒，祖兒表示沒有，她說︰「佢係見慣世面，佢都好有自己經驗同智慧，所以佢可以自己消化到！」 霍汶希續表示張敬軒一直都予人很正面，很關心年青人，去參加教育局、勞工處為青少年搵工，並謂「佢一直都有參與呢啲活動」。她說︰「佢係好義不容辭去幫助同鼓勵，好熱心對青少年，佢今次係一件好正面同開心嘅事。」

透過公司申請 問到張敬軒是否事前有通知她參與做「正向引導」項目導師，她說︰「係呀！都係透過我哋公司同佢申請去做，我哋公司係好支持！我哋不嬲都同啲歌手、藝人講，上天俾咁大影響力你哋，你哋嘅義務就係用你哋影響力去影響別人，令所有人、年青人更加好。」問到日後會否有其他藝人參與，霍汶希︰「唔排除！」 至於張敬軒能否出席今次演唱會，她表示正在跟客戶努力爭取，「我哋同客戶溝通已經去到白熱化，亦都唔想客戶要cancel場地，佢哋都要同自己客戶去交代，呢樣嘢仲係溝通中。」她表示如果可以，當然希望張敬軒可以出席兩場演唱會。