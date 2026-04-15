許志安轉會後推出首支單曲《信天翁》 葵芳蔡蕙琪MV登場唔演小姐扮洗頭妹 (有片)

許志安去年約滿環球唱片，已過檔前環球唱片(大中華區)董事總經理黃劍濤(Duncan)組成的新公司「神燈娛樂」。今日(15日)，安仔正式宣布加盟神燈娛樂，推出相隔多時的全新廣東單曲《信天翁》。久未發表新歌的他形容，新歌充滿力量，是一份來自「失敗者」的真實贈言，送給將要成功的下一個你。

許志安坦言，近年一直有出歌的打算，但對於應該推出怎樣的作品，始終未有明確方向。直至去年在BIG FOUR演唱會期間，老闆Duncan向他推薦了一首歌，安仔回憶道：「做完幾場show之後，我靜靜地聽，覺得這首歌好有力量，好適合我。反過來想，今次可能是歌曲在選我，而不是我在選歌。」勵志新作《信天翁》由Vincent Chow作曲、林若寧填詞、劉志遠編曲、Alvin Leong監製。林若寧以「信天翁」為歌名，因為這種海鳥擅長利用海風長距離翱翔。當環境不如意、遇上逆風，會觀察風向與規律，將阻力轉化為推力。