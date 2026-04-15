Tyson Yoshi唔清楚被張敬軒IG退追蹤原因 透露致電聯繫不抗拒再合作

Tyson Yoshi今日（15日）出席快餐店發布會活動，他接受訪問表示最近勤奮地跑步變瘦了，而且最近沒有開演唱會，所以飲食方面並不像以前清淡。他透露最近放假陪老婆去了澳洲探親，並笑言：「佢有佢玩，我有我做gym！」被問到是否有信心做人成功，他直言：「希望得啦！如果得一定會同你哋講。」

談及與王嘉爾（Jackson Wang）合作的新歌《Deadend 活該》，是否有機會在舞台公開表演，他說：「佢而家喺地球嘅另外一邊，等下次佢想唱，我實會過去同佢唱。」講到開演唱會計劃，他透露九月有可能會在台灣開演唱會，亦有意在澳洲等地方舉行。