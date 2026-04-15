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娛樂
出版：2026-Apr-15 19:45
更新：2026-Apr-15 19:45

Tyson Yoshi唔清楚被張敬軒IG退追蹤原因 透露致電聯繫不抗拒再合作

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Tyson Yoshi今日（15日）出席快餐店發布會活動，他接受訪問表示最近勤奮地跑步變瘦了，而且最近沒有開演唱會，所以飲食方面並不像以前清淡。他透露最近放假陪老婆去了澳洲探親，並笑言：「佢有佢玩，我有我做gym！」被問到是否有信心做人成功，他直言：「希望得啦！如果得一定會同你哋講。」

談及與王嘉爾（Jackson Wang）合作的新歌《Deadend 活該》，是否有機會在舞台公開表演，他說：「佢而家喺地球嘅另外一邊，等下次佢想唱，我實會過去同佢唱。」講到開演唱會計劃，他透露九月有可能會在台灣開演唱會，亦有意在澳洲等地方舉行。

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Tyson Yoshi被好友張敬軒IG退追蹤。

透露張敬軒主動約食飯

至於有否留意被好友張敬軒IG退追蹤，Tyson Yoshi表示：「好似係，事前係唔知嘅，冇同我講嘅，我有搵過佢嘅，不過冇因為呢件事問佢，因為我唔係唯一一個，如果係唯一一個就問吓佢我做錯咩啦！咁多個人嘅話，一定有佢嘅原因，我費事睇到自己咁重。」談及認為會IG Unfollow別人的原因，他回應：「撳錯掛！我唔知道佢（張敬軒）有咩原因？但我覺得一定會有佢嘅原因嘅。」他再次強調無謂深究原因，透露亦有與張敬軒通電話。

被問到會否約張敬軒食飯，他直言：「有約食飯嘅，但因為我琴晚先落機，所以都未約實！」提到外界關心張敬軒的情緒，他指與張敬軒通電話，並沒有察覺到有問題。他續說張敬軒主動聯絡約食飯，可能想到時見面傾談。至於會否考慮與張敬軒合作推出新歌，他表示：「都可以啊！但要隔耐啲，如果唔係就好似成日打攪佢咁。」講到是否有意約林家謙一齊食飯，他幽默表示：「唔會啦！林家謙就真係工作上面嘅朋友嚟嘅咋，約親佢…我應該要Unfollow佢，約親佢都係唔會出現。」他指早前林家謙透露為他寫歌，也不敢向他詢問進展。

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