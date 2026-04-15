66歲張德蘭深圳試衫跌倒急返港要做手術 憂影響5‧30紅館表現

現年66歲的張德蘭為慶祝入行60周年，將於下月30日在紅館舉行《相識是緣份張德蘭演唱會》，目前已進入如火如荼排揀階段，原打算今天（15日）到深圳試衫後繼續綵排。不過今早卻發生意外，在深圳試服裝時，未察覺尚有一級樓梯而差錯腳跌倒，左膊先撞落地下，即時感到非常痛楚，懷疑膊頭甩骹，幸丈夫楊偉誠（Frankie）在場照顧，並立即坐車回港就醫，德蘭強忍痛楚返港治療，經醫生診斷有骨裂及甩骹，所以需要入院進行復骹手術，總算不幸中之大幸。

據德蘭夫婿楊偉誠表示：「醫生話復骹手術係小手術，目前預計都要3、4星期，左手可以小郁動，希望唔會對演唱會太大影響，不過見到太太痛到入心，我都好心痛，大前提就係佢康復為先。」德蘭最擔心影響個唱進度，她忍住痛楚表示：「原本要試衫和排舞，今日未能完成工作任務，要向各主辦方講聲抱歉。」主辦方稱一切以德蘭健康為首要，會配合康復進度，安慰德蘭今次吉人天相，其他就不用擔心。

剛好今日明星足球隊練波，校長譚詠麟得悉德蘭意外受傷，即時致電慰問，在電話中對德蘭安慰：「小小苦楚等於激勵，唔洗擔心好快好番，我地一齊撐妳！」黃日華等隊友都在電話中為德蘭打氣，令到德蘭終於笑得出，感謝大家雪中送炭送上鼓勵祝福。