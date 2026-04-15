25+英皇演唱會｜王雙駿辭任音樂總監 容祖兒稱有溝通Mani感謝對方參與

容祖兒(Joey)、關智斌(Kenny)連同英皇集團總裁霍汶希(Mani)一同到尖沙咀出席「EEG25+限定展」揭幕禮。展覽在星光大道上設置11個大型「當年今日」藝人展板，更會設置打卡歌詞鏡，讓粉絲與心愛的歌手及其經典歌曲同框！除此之外，更開設「英皇25周年限定店」發售全新慶典周邊商品包括深受歌迷追捧的多款藝人過往演唱會的模擬工作證、微縮版打卡歌詞鏡、歌詞磁石貼、貼紙及限量tote bag，更特別打造《Yes!英皇 25+紀念校刊》雜誌，復刻「有信到」、「城市驚喜」、「校花校草選舉」及「出賣朋友計劃」欄目，內含超過100頁精彩內容，限量發行8,000本！

今次英皇宣傳開騷，除了突然宣布加場令fans大為震驚外，張敬軒仍未知是否出席，更爆出籌備期間，王雙駿辭任音樂總監。由於王雙駿表示不能與歌手直接傾談演出內容，祖兒表示跟對方一直有很好的溝通，縱使他辭任之後，仍是如火如荼的籌備，自己亦為演出練舞。她說︰「event佢冇做呢個title，但佢都話佢有跟開嘅都照跟，我都會同佢繼續溝通。(點解佢又話冇溝通？) 我真係唔係好知。可能呢個創作上面，今次個騷咁大，可能有好多唔同單位，喺我角度無問題……」此時霍汶希表示今次演出是有很多藝人參與，單按solo計算，就好似開了十幾個騷似的。

Kenny表示王雙駿一直是他很尊敬，以及想合作的音樂人，相信涉及的單位太多，導致溝通上面唔清晰。「雖然我今次同佢合作唔到，但我知道前期已經幫我哋打好音樂根基，依家大家都好團結，一齊去做好呢個25+演唱會。」Mani再立即補答指王雙駿在今次演出的音樂、章節已經跟主創團隊構思好，「依家有高佬(Goro)、核心團隊留喺度，只係title問題，一直都係好順利進行緊。」她又指王雙駿在5月3日會做霆鋒成都演唱會，4號會回來做英皇演唱會霆鋒表演環節的band leader。」對於王雙駿的帖文會否令公司尷尬，Mani說︰「唔會！好好呀，多謝佢返嚟，多謝佢繼續支持我哋！」

Mani表示兩日的rundown有少少不一樣，但大致上已經落實，更漏口風稱祖兒、Kenny會各自有半小時演出，而古巨基又會跟王丹儀有合作，陳慧嫻更會率領60人大樂隊一齊演出。 祖兒表示兩晚的表演都不同，其中一晚是唱快歌，另一晚是慢歌。Mani再立即表示︰「好抵睇呀！要睇晒咪要睇晒兩場？」祖兒表示可以。問到Kenny是否會除衫，他就表示今次落重本製作，連衣著都非常漂亮，他透露不會重演其演唱會騷肌的環節，但屆時將會有一個更好看、更性感的演出。