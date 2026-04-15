陳曉東出道30周年 5‧3舉辦蓋掌印·簽名會回饋樂迷

為答謝樂迷多年來的支持，東東是次特別為這次演唱會推出紀念雙LP黑膠唱片，合共收錄十六首歌曲，當中大部分為樂迷熟悉的廣東歌，極具收藏價值。值得一提的是，這張黑膠收錄了最新人氣派台作品《今天我們都會飛》，作品至今已累積超過230萬點擊率，而由著名詞人Wyman（黃偉文）執筆填詞的全新力作《致我們消失的超能力》，亦收錄其中，兩首新歌均帶來驚喜，均展現東東在音樂上的持續突破。

除了音樂作品外，多款演唱會周邊商品亦將同步推出，其中包括造型獨特的「Neon Black Warrior紀念娃娃」等，讓歌迷可以將珍貴回憶帶回家。為了讓一眾粉絲搶先擁有首版LP並回饋樂迷，東東更正式宣佈將於5月3日在黃埔天地時尚坊舉行「黃埔天地 陳曉東 NEON Reflections 蓋掌印·簽名會」。屆時，首批發行的第一版黑膠LP將作為收藏焦點，東東將親臨現場逐一為歌迷蓋上「金手印」簽名！

東東表示：「很期待今次簽唱會能夠和歌迷近距離接觸，今次簽唱會應該係首次有人用蓋掌印形式做簽名會。適逢馬年，希望可以俾到歌迷收藏一個更加真實，屬於我嘅一個『金馬掌印』，亦好等我可以同歌迷『開光』！」被問到有粉絲指為何不蓋唇印時，東東打趣反指豈不是開完簽唱會則會成為十八銅人！而為了呈現最佳「蓋掌」效果，他更親力親為，特意到工廠訂造掌印蓋章，並反覆嘗試以確保印章不會容易褪色，希望為演唱會造勢之餘，也為這場回歸紅館的盛事增添更多難忘時刻。