五索直認馬清鏗「流量擔當」 橙汁粉散落用手撥回杯中照俾男方飲

「最強小三」鍾睿心（五索）自去年被揭與已婚富豪馬清鏗有著長達十年的情侶關係，並為對方誕下四名子女後，近年越見高調，更不時在社交網分享與馬生周遊列國的生活點滴。日前，她上載一段短片，並自爆將打翻在枱面的橙汁粉照樣沖給馬生飲用，更大方承認自己靠對方「谷流量」。



影片開首，見五索拆開一包橙汁粉，卻失手將粉末打翻在枱面，她邊用手將粉末撥回杯中，邊對鏡頭笑言：「因為我唔想浪費嘅關係，所以我決定將呢啲粉沖俾馬先生飲。其實酒店日日都有打掃，所以我覺得OK囉，我自己就唔會飲，因為我身體比較虛弱。」五索行為認真「慳家」。