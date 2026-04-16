五索直認馬清鏗「流量擔當」 橙汁粉散落用手撥回杯中照俾男方飲

「最強小三」鍾睿心（五索）自去年被揭與已婚富豪馬清鏗有著長達十年的情侶關係，並為對方誕下四名子女後，近年越見高調，更不時在社交網分享與馬生周遊列國的生活點滴。日前，她上載一段短片，並自爆將打翻在枱面的橙汁粉照樣沖給馬生飲用，更大方承認自己靠對方「谷流量」。
影片開首，見五索拆開一包橙汁粉，卻失手將粉末打翻在枱面，她邊用手將粉末撥回杯中，邊對鏡頭笑言：「因為我唔想浪費嘅關係，所以我決定將呢啲粉沖俾馬先生飲。其實酒店日日都有打掃，所以我覺得OK囉，我自己就唔會飲，因為我身體比較虛弱。」五索行為認真「慳家」。
愛心特飲
鏡頭一轉，五索已將這杯混合了枱面灰塵的「愛心特飲」送到馬生面前，馬生第一反應並非關心飲品來源，而是緊張追問：「你影緊我呀？」五索聞言即敷衍表示會為他遮樣。「出賣」馬生後，五索忍不住自爆：「馬先生永遠得兩句台詞，1.『你影緊我呀？』2. 『唔好影！』但你哋次次都將佢推上流量嘅巔峰，我平時咁用心拍片、咁多台詞，但流量一般。」
流量密碼
為求證網民心意，五索再帖文發起投票：「你哋究竟真正鍾意邊個？」結果「馬先生」以四百多票大幅拋離僅得百多票的她，五索自嘲：「直接哭了」。網民都笑言：「馬生係流量密碼」、「淨係聽佢講『唔好影』已經想睇」，亦有人關心馬生飲用完「愛心特飲」後的身體狀況。