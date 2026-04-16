正義女神｜許紹雄車廂痛哭戲勁揪心 網民盼TVB向Benz雄追頒最佳男配角

由佘詩曼夥拍許紹雄的律政劇《正義女神》，昨晚(15日)一集先後審理「少女援交平台案」與「海味店盜竊案」，當中「海味店盜竊案」揭開了洪思義(許紹雄飾)與洪知行(丘梓謙飾)的父子情仇！多年前知行捲入「郊野公園雙屍案」，但因關鍵證人未能出庭，在疑點利益歸於被告下知行獲判無罪釋放；加上思義身份問題，判決出爐後思義飽受各方狠批、亦因而無法再獲晉升；加上思義害怕若誤信兒子會愧對法官身份及事件中的死者，種種壓力令思義一直無法完全相信知行是無辜；加上惡性循環，知行對父親亦一直抱有敵意，導致二人關係一再走向冰點，洪官更因一時火遮眼兩度怒摑知行，言官(佘詩曼飾)見狀亦大感愕然。

與蔥頭反目兼被康華痛斥 言官事後嘗試替洪官解開心結，洪官的一番話，徹底展現了洪官內心的矛盾，亦令觀眾對洪官的「固執」有了不一樣的看法：「唔係淨係自己個仔係寶貝，人哋個仔都係寶貝」、「當我哋着起件法官袍時，要更加謹慎處理每件事，如果唔係點對得住死者、點對得住我曾經審過嘅人」。默默背負著內心不少枷鎖的洪官，除要接受兒子的憎恨，還要面對太太婉萍(康華飾)不理解，昨晚洪官獨自在車廂中，邊看着昔日家庭照、邊回憶康華對他的一再痛斥，加上對知行的擔心，大感痛心無助的洪官除哭至涕淚交連、更一再用力拍打軚盤，徹底展現了角色內心壓抑多年的憤怒及痛心，配以許紹雄哀傷感爆滿的雙眼，場口極有感染力！網民大讚Benz雄好戲，認為要追頒最佳男配角給Benz雄。

網民讚「美食CP」有情有義 另外，丘梓謙與林俊其的CP配亦值得一提，林俊其跟丘梓謙由敵對古惑仔變老Best，兩人劇中友情除獲網民大讚有情有義，並封二人是《正義女神》的「美食CP」，因丘梓謙是「蔥頭」，林俊其於《反黑英雄》之角色則叫「番茄」），對於有網民的「Hehe聯想」，丘梓謙蔥頭則搞笑地回應了一句：「被發現了。」其實林俊其與蔥頭2024年合作《反黑英雄》已甚有淵緣，二人除同樣因劇中古惑仔角色爆紅，蔥頭在劇中更打到林俊其重傷；今次兩人在《正義女神》再度合作之餘，關係更大逆轉變成曖昧老Best，足證二人甚有火花。