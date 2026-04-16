陳茵媺分享夫妻「保鮮」小秘訣 永遠當陳豪是男朋友 寫字條製造驚喜

陳茵媺（Aimee）與陳豪（Moses）婚後先後育有三名子女，二人結婚13年一直恩愛，為圈中公認的「模範夫妻」。近日，陳茵媺在社交網上載一段短片，大方分享夫妻「保鮮」小秘訣，更大爆夫妻間的甜蜜互動。
製造驚喜
陳茵媺與陳豪結婚多年，依然處於甜蜜狀態，她分享小秘訣：「我哋成日笑囉！我哋兩個都好有儀式感，每年都盡量有一次二人世界嘅時間，食到佢鍾意食嘅嘢，通常我哋返到香港，我又就會為佢而學。」此外，陳茵媺也會不時為老公製造小驚喜，在陳豪工作繁忙時，她會寫一些小紙條，然後夾在對方車上的水撥，她冧爆謂：「去返以前拍拖嗰啲感覺。我覺得一定要表達，我一掛住佢，一定會話俾佢知，你開心，佢又開心，係一種互動，唔好收埋。」
咖啡情緣
陳茵媺又指直到現在，仍然很喜歡陳豪親手沖的咖啡，並自爆二人第一次認識，也是因為一杯咖啡而起。當時她正在拍攝處境劇，極需要一杯咖啡提神，得知對方在廠內有個「咖啡角落」，便上前問對方可否要一杯咖啡，陳豪即時親自操刀泡製咖啡給對方，陳茵媺更準確說出了該咖啡豆的品牌，令陳豪大感驚喜，「直到而家，佢沖咖啡俾我嘅時候，我都仲好開心，會諗返起以前佢整俾我嘅第一杯咖啡。」
儀式感十足
陳茵媺亦大爆陳豪依然浪漫，在各大節日如情人節、生日、母親節，甚至出埠，都會預先訂花送到酒店，陳茵媺大讚老公：「其實係個心思，我覺得佢到而家都仲保持住呢種浪漫，用時間去準備，呢一部份其實係好感動到我。」
平衡夫妻關係
成為一家五口家庭，被問到有小朋友後，如何平衡夫妻關係？陳茵媺表示有很多事情二人在婚前已有共識：「就算有小朋友，都一定要拖住對方隻手，唔可以淨係拖小朋友；生日對方都一定要喺度，同埋一定要慶祝，唔可以淨係當咗對方喺小朋友嘅媽咪，或者小朋友嘅爹哋。」她續爆自己喜歡永遠都當陳豪是男朋友，並分享小貼士表示：「任何嘅關係都唔可以懶去表達，就算係爸爸媽媽、朋友親戚，而家科技咁方便，發個訊息講『I miss you』，唔好收埋自己嘅愛，面對面一個擁抱，已經表達到好多感覺。」