陳茵媺分享夫妻「保鮮」小秘訣 永遠當陳豪是男朋友 寫字條製造驚喜

陳茵媺（Aimee）與陳豪（Moses）婚後先後育有三名子女，二人結婚13年一直恩愛，為圈中公認的「模範夫妻」。近日，陳茵媺在社交網上載一段短片，大方分享夫妻「保鮮」小秘訣，更大爆夫妻間的甜蜜互動。

製造驚喜

陳茵媺與陳豪結婚多年，依然處於甜蜜狀態，她分享小秘訣：「我哋成日笑囉！我哋兩個都好有儀式感，每年都盡量有一次二人世界嘅時間，食到佢鍾意食嘅嘢，通常我哋返到香港，我又就會為佢而學。」此外，陳茵媺也會不時為老公製造小驚喜，在陳豪工作繁忙時，她會寫一些小紙條，然後夾在對方車上的水撥，她冧爆謂：「去返以前拍拖嗰啲感覺。我覺得一定要表達，我一掛住佢，一定會話俾佢知，你開心，佢又開心，係一種互動，唔好收埋。」