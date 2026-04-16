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娛樂
出版：2026-Apr-16 16:43
更新：2026-Apr-16 16:43

羅四海獲本土AV女優胸餵雪糕 與癲癲疑似車震影片網上瘋傳

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本地影視製作單位BSVHK舉行影片發布會，除了有本地3位女優外，更有拳王羅四海。

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香港拳王羅四海身邊美女如雲，而且他豪不掩飾真性情，與一班索女又攬又啜。日前網上更瘋傳一條14秒的不雅影片，見到香港AV女演員黃雅君（癲癲）在羅四海的胯下有所動作。昨日(15)四海與癲癲雙雙出席發布會，女方表示因為四海是活動的嘉賓，網上見到的影片是為活動搞的噱頭。

本地影視製作單位BSVHK昨日舉行影片發布會，三位港產女優主演ChocoDin Din（癲癲）及Clare以全新造型亮相，大會同時邀得香港拳王羅四海擔任特別嘉賓，與演員進行互動環節。四海在活動上非常「性」福，除了獲三位女優投懷送抱，大送波餅外，3女更以特別形式餵他食雪糕，場面相當香艷。他坦言首次參與此類活動感到新鮮有趣：「我平時喺擂台上面對對手，今次喺台上面對咁多靚女，壓力仲大過打拳！不過真係好開心可以嚟支持本地創作。」

以下照片18禁︰

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Din Din早年與Choco一起在YouTube大膽分享性話題，後決定聯手親身上陣，成為香港本土成人電影的代表之一。她在專訪中首次細數入行辛勞：「拍攝時經常要連續幾小時維持高難度姿勢，汗水同體液混埋一齊，一take重拍十幾次，身體酸痛到走路都打軟腳。最辛苦係心理壓力，要喺鏡頭前裝到好享受，就算已經好累都要繼續。」

她坦言有固定伴侶，對方雖然大致支持，但看到部分破格場面仍會不舒服。Din Din笑說：「我選擇唔俾佢睇，當係互相保護。」面對網上各種評價，她堅持：「本土資源有限，女優要自己頂住所有壓力，但我唔後悔，因為我想做香港人自己嘅AV。」

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Din Din（癲癲）

Choco表示自己的新作被視為她入行以來最破格的一次演出，尺度全面升級，她希望為香港本土AV帶來新突破。她表示拍AV遠比想像中辛苦︰「每場拍攝都要長時間維持激烈體位，汗水混著體液，一take重拍十幾次，身體酸痛到發抖，最怕男優擅自加戲。」

除了身體極限挑戰，心理壓力同樣沉重。她有固定男友，對方特別介意她用腳「serve」男優的場面，Choco只好選擇不讓男友看片。面對家人眼光與網上評價，她仍堅持專業態度：「拍片過程好狼狽，但這是我自己選擇的路。」

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港產女優Choco

至於另一AV女優Clare坦言為提升表演水平，特意苦練演技，甚至犧牲休息時間鑽研表情與肢體控制。她晉身AV界前，從事模特兒職業，她表示做模特兒期間，每天長時間擺出各種高難度姿勢拍照，經常一拍就是幾小時，汗流浹背卻要保持完美笑容與誘人表情。「有時腿軟到發抖，腰酸背痛，但為了鏡頭效果，我都咬牙堅持。」

轉拍AV後，她更特意練習演技：「唔單止身體要耐力，仲要學識入戲。之前做模特兒只係擺pose，拍片就要真係演到高潮表情同自然反應，我每日對住鏡子練習好耐。」

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港產女優Clare

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