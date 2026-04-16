李璧琦與過百不同地方學生合演音樂劇 無私奉獻獨門技巧

今次原創音樂劇的創作者Warren Lee來頭不少！他六歲已參加香港交響樂團，更在古典音樂界獲得眾多獎項！他創造了超過500個音樂作品，更曾經被美國耶魯大學（天津分校）邀請成為客席講師！2012年他更被選為「香港十大傑青」，而他的作品在網上點擊率亦超過1600萬，是名副其實的國際級音樂人！

李璧琦 (Becky) 最近獲十年前曾一起合作的古典音樂界知名校友Warren Lee邀請，分别在深圳前海及香港演藝學院演出4場音樂劇 《Quiet The Musical》。今次Becky領導著名國際學校 Harrow International School 及香港學界的合唱團演出，而表演者及交響樂團人數竟多達300多人，實在人強馬壯！

對於創作這個音樂劇的初心，Warren 解釋：「《Quiet The Musical》音樂劇嘅誕生係我相信每一個安靜嘅聲音都值得被聽見嘅理念。我好高興能夠同我超過三百位現任或過去嘅學生演出者共同呈呢個作品，並見證佢哋呢段難忘旅程中嘅成長。而當我選角嘅時候，我第一個就諗起璧琦，因為論外表同唱功喺香港佢一定係最佳嘅人選！」

至於李璧琦，她表示這個音樂劇提供了她和Warren一個好好的情緒表達出口：「呢個音樂劇是講述一間學校中一個人工智能系統所衍生出來嘅故事，而作為一個「I」人嘅我哋，對一啲事情係很難用言語去表達，但反而可以通過音樂令我哋得以釋放情緒。音樂劇係需要同一時間跳舞、唱歌同演戲，而且我哋今次陣容相當鼎盛，所以絕對係一個大挑戰！今次很高興能夠同幾百名來自外國及大灣區嘅學生同音樂家合作，比機會我喺過去兩個月同啲小朋友年青人一齊笑一齊練習, 係幾咁率性嘅事！我哋仲一齊訓晏覺添呀，實在太好玩，係一生人得一次嘅緣份！而今次我亦將多年嘅獨門保護聲帶同長時間持續發聲嘅技巧傳授比佢哋，因為佢哋實在太乖太主動，我亦好樂意同佢哋分享！但最令我感動嘅，係Warren喺尾場我 Solo 嘅兩首歌，佢決定放棄指揮樂團而親自為我彈伴奏，實在係我嘅榮幸！」