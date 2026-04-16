女神配對計劃2｜郭珮文鍾情壞男孩類型 陳若思演虐貓少女冇諗嚇退追求者

無綫電視今日（16日）舉行《女神配對計劃2》「全球招親」記者會，並由林盛斌 （Bob）公布招親及全面升級的「隱藏女神」詳情。大會安排新一季五位女神：「幸運女神」郭珮文（Juliana）、「奇幻女神」陳若思（Amber）、「魔音女神」俞可程（Kanis）、「短劇女神」阮嘉敏（Mandy）及「東張女神」何沛珈（Roxanne）乘坐女神專車隆重登場，公開擇偶條件和心目中的圈中理想對象。 Juliana和Amber接受訪問異口同聲表示很高興能被選中，期待能看到參賽者。講到是否會害怕參加真人騷，Amber說：「其實我覺得反而驚，大家會知道我哋私底下性格係點，我哋兩個都係比較奇怪同埋搞笑嘅人。」Juliana則表示：「我都好擔心會講錯嘢，我個人係比較直接。」

大談擇偶條件 談及擇偶條件，Amber說：「我哋兩個都係鍾意啲高嘅。」Juliana被問到在記者會表示希望未來男友月薪10萬，她澄清：「唔係，我係覺得如果要結婚方面，共同收入要有10萬以上，當然我要努力，如果到時候我月薪10萬，佢可以唔使賺錢，但如果到時未有月薪10萬，希望佢有少少實力，可以組織家庭。」 Amber則表示希望未來男友月薪有2萬至3萬。談及曾分享過歷任男友只有一萬元多收入，是否感到在經濟方面感到吃不消，她坦言：「唔會咁樣計，其實我拍拖係比較鍾意留喺屋企。」

齊參演內地短劇 談及Juliana和Amber早前參與內地短劇《天選之子的煩惱》，Amber表示：「啲人覺得Juliana被人潑水嗰一幕好慘。」Juliana透露這是自己第一次拍短劇，亦非常難忘被潑水的經驗。Amber透露Juliana喜歡在片場扮蠟筆小新。」Juliana笑言自己偏向喜歡壞男孩的。提到對黃宗澤類型的男生有好感，被問到昔日拍劇時是否有愛上對方，Juliana表示：「其實我又唔夠膽嘅，佢都係一個大前輩，唔好講埋啲咁嘅嘢啦！」 提到Amber在劇集《正義女神》中演虐貓少女，會否擔心嚇退男追求者，她表示：「我都唔知會唔會嚇親，但想認識我真實一面就參加呢個節目。（有冇網民留言話驚？）有嘅，有啲養貓嘅人係會驚，我真係冇殺到貓同虐待貓，參加呢個節目就會知道我真實嘅一面。」講到是否有網民留言指Amber是女版高成彬，她回應：「女版高成彬係一個讚美，因為高成彬，而家好多人鍾意。」