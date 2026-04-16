女神配對計劃2｜何沛珈參加冇通知舊愛阮浩棕 俞可程阮嘉敏自揭分手原因

無綫電視今日（16日）舉行《女神配對計劃2》「全球招親」記者會，並由林盛斌 （Bob）公布招親及全面升級的「隱藏女神」詳情。大會安排新一季五位女神：「幸運女神」郭珮文（Juliana）、「奇幻女神」陳若思（Amber）、「魔音女神」俞可程（Kanis）、「短劇女神」阮嘉敏（Mandy）及「東張女神」何沛珈（Roxanne）乘坐女神專車隆重登場，公開擇偶條件和心目中的圈中理想對象。 何沛珈接受訪問表示對第一次參加真人騷覺得好驚，她笑言好驚真實性格令人會害怕。提到面試經歷，她分享面試期間主要是了解性格和戀愛經歷，並表示：「其實我哋被動啲嘅，佢覺得好適合我哋嘅節目，最後就揀咗我哋。」阮嘉敏指上星期才受到經理人通知有份參與。俞可程直言很渴望戀愛，憶述有一次拍《東張西望》其中一位幕後工作人員指「個樣望落去好dry」，鼓勵她趕快找另外一半拍拖。

俞可程盼望結婚 被問到與舊愛醫生男友分手的原因，俞可程說：「其實我拍拖嘅目的已結婚為前提，但係佢係不婚主義者，但我哋拍咗拖一段時間先傾呢啲問題，價值觀唔夾嘅時候都覺得改變唔到，所以就好和平理性咁分開，做住朋友先。」俞可程直言遇到合適的對象就會結婚，並不會局限自己屬藝人身份。 何沛珈則回應：「我之前拍拖都會覺得對方好靚仔，鍾意嘅男仔會覺得好cute同好吸引，覺得我唔係一個淨係睇外表嘅人，更加注重佢嘅內在，越嚟越大個女，要搵一個三觀好夾嘅人先係最重要。」談及有否向舊愛阮浩棕表示會參加新節目，她回應：「其實我哋參加呢個節目係冇人會知道，今日先知道對方（四位女神）嘅存在，真係冇人知道我哋參加咗同埋被揀中咗。」阮嘉敏則自爆一年半沒有談過戀愛，並透露過去的四段戀情分手原因是因為自己太熱愛工作。

俞可程被問到會為拍節目刻意減肥，她笑言：「因為拍《魔音女團》瘦返啲啦！跟住又要俾陳奐仁捉住要食Protein，三個禮拜我都瘦咗四公斤。談及是否為拍《魔音女團》而轉新髮型，她說：「冇錯，因為有一個環節就係形象大改造，就將我個頭髮染紅色，我諗緊keep唔keep呢個頭髮繼續拍《女神配對計劃2》。」