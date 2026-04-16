張敬軒4.28出席保安局分享會 英皇證消息網民一度憂詐騙

張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師，並將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」

近日有不少網民表示收到相關邀請，透過短訊、電話、WhatsApp表示張敬軒將於4月28日出席分享會，內容除了有國家安全意識及發展大局外，更涵蓋升學、就業、生涯規劃。當中更有自稱是警務人員表示可邀請朋友出席及「有明星睇、有演唱會飛抽」。