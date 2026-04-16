張敬軒4.28出席保安局分享會 英皇證消息網民一度憂詐騙

張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師，並將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」
近日有不少網民表示收到相關邀請，透過短訊、電話、WhatsApp表示張敬軒將於4月28日出席分享會，內容除了有國家安全意識及發展大局外，更涵蓋升學、就業、生涯規劃。當中更有自稱是警務人員表示可邀請朋友出席及「有明星睇、有演唱會飛抽」。
然而，有網民擔心有騙徒乘機而入，借機行騙。同一時間，也有網民笑稱已經「深刻反省及後悔」，希望可以有渠道申請出席，見一見張敬軒。有傳媒就事件向英皇娛樂集團營運總裁霍汶希查詢，她表示張敬軒將會出席。
昨日她在活動上透露張敬軒一直很關心年青人，並會參加教育局、勞工處舉辦的青少年活動，並謂「佢一直都有參與呢啲活動」。她說︰「佢係好義不容辭去幫助同鼓勵，好熱心對青少年，佢今次係一件好正面同開心嘅事。」她又指公司非常支持張敬軒的行動，「我哋不嬲都同啲歌手、藝人講，上天俾咁大影響力你哋，你哋嘅義務就係用你哋影響力去影響別人，令所有人、年青人更加好。」問到日後會否有其他藝人參與，霍汶希︰「唔排除！」