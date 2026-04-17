柯震東被爆與韓團舒華暗撻逾一年 見埋家長獲讚有家教

柯震東與韓國女團 I-DLE 台籍成員葉舒華，近日被爆低調交往逾一年，有指舒華已見過男方家長，並獲柯媽媽稱讚「很有家教」，引發外界熱議。消息曝光後，柯震東在IG限時動態發出「三把火」的表情符號，其經理人則僅低調回應表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」而舒華本人則未受緋聞影響，照常在社交網曬出粉絲的應援美食，開心寫下「Thank you, my loves」，心情看似相當平靜。
曾傳緋聞
事實上，二人過去在社交網上的互動曾掀起小風波，2024年，舒華返台時曾出席柯震東的慶生聚會，其後，舒華在IG曬出靚照，並引用歌曲《Klaxon》歌詞寫下「Hey~ i love you」，事後柯震東更在她帖文下留言三個「閉眼微笑」的表情符號，被網友解讀為隔空放閃。雖然，柯震東事後火速刪除留言，並公開致歉，稱「只是路過的留言」，但仍讓這段交情增添了不少話題。
事業如日方中
目前，柯震東與舒華事業皆如日方中。舒華近期積極拓展在台灣的演藝版圖，除了接下多個廣告代言，更將首度挑戰大銀幕，主演金馬導演阮鳳儀的新作《幸福快樂的日子》。而柯震東近年演技屢獲肯定，繼以《不夠善良的我們》拿下金鐘獎最佳男配角後，主演的新劇《乩身》在串流平台亦創下佳績，相信二人的戀情發展亦同樣備受關注。