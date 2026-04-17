柯震東被爆與韓團舒華暗撻逾一年 見埋家長獲讚有家教

柯震東與韓國女團 I-DLE 台籍成員葉舒華，近日被爆低調交往逾一年，有指舒華已見過男方家長，並獲柯媽媽稱讚「很有家教」，引發外界熱議。消息曝光後，柯震東在IG限時動態發出「三把火」的表情符號，其經理人則僅低調回應表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」而舒華本人則未受緋聞影響，照常在社交網曬出粉絲的應援美食，開心寫下「Thank you, my loves」，心情看似相當平靜。

曾傳緋聞

事實上，二人過去在社交網上的互動曾掀起小風波，2024年，舒華返台時曾出席柯震東的慶生聚會，其後，舒華在IG曬出靚照，並引用歌曲《Klaxon》歌詞寫下「Hey~ i love you」，事後柯震東更在她帖文下留言三個「閉眼微笑」的表情符號，被網友解讀為隔空放閃。雖然，柯震東事後火速刪除留言，並公開致歉，稱「只是路過的留言」，但仍讓這段交情增添了不少話題。