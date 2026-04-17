41歲鄧洢玲靠Body發圍 效法袁嘉敏將傲人身材化商機 多海外訂閱者

「宅男女神」鄧洢玲（阿旦）憑藉甜美外貌與傲人身材，早年已俘虜大批粉絲。她於2011年參加Now TV舉辦的「CEO選拔賽」勇奪亞軍，正式投身演藝圈，其後為ViuTV主持《晚吹》系列等話題節目。雖然已經41歲，但阿旦卻未被歲月擊退風采，繼袁嘉敏之後，近日她也決定將傲人身材化作商機，於付費平台Patreon開設頻道，大方分享性感福利照。日前，她在IG大曬多張火辣三點式泳照，豐滿上圍兼玲瓏曲線一覽無遺，戰鬥力絲毫不輸一眾年輕後輩，引來網民極大迴響。

Patreon初衷

阿旦自言數年前已開始製作Patreon相簿，初衷是不想浪費每次辛苦拍攝的心血：「之前出 social media嘅一兩張相，背後其實影咗過百張相 ，又或者去旅行，俾多啲藉口自己留倩影。而家睇返啲相同video，先發現原來嗰種鍾意影相嘅初心都仲喺度。」她續謂：「時間確實不等人，但透過照片記錄下來的瞬間，回頭翻看時，仍能清晰憶起鏡頭背後的心情，以及當時經歷的生活轉變，彷彿見證著自己一路成長的軌跡。」

多海外訂閱者

阿旦預告4月底將推出全新一輯相，並公開向粉絲徵求意見，她更特別提到，Patreon訂閱者中，有不少是移居海外或旅居國外的華人，正是這群忠實支持者的鼓勵，讓她有動力持續創作。阿旦效法袁嘉敏轉戰成人付費平台，無疑是為自己開拓了一條另類財路。