羅毓儀難忘首日表白獲林俊其接收工 關嘉敏梁敏巧李芷晴盼新女神要夠真

《女神配對計劃2》今日(16日)公布今年5位「女神」，分別是何沛珈、郭珮文、陳若思、俞可程及阮嘉敏。去年節目成功撮合了GM曾展望、葉蒨文(Sophie)和羅毓儀、林俊其。上屆未能配對成功的女神則有︰李芷晴、關嘉敏及梁敏巧。 李芷晴、關嘉敏、羅毓儀(Yuki)及梁敏巧(Maggie)被問到有甚麼心得可以跟新一季參加的女神，關嘉敏與梁敏巧就表示盡情扮靚靚，盡情投入去玩，更謂全程不用帶腦似的，不用太多特別準備。羅毓儀及李芷晴表示不忍同，二人是非常緊張的一族，李芷晴指跟Yuki都是拍劇比較多，因為節目沒有劇本，令她們非常焦慮，心情會非常緊張，盼大家要放鬆。

Yuki稱最大壓力時節目播出的時候，雖然不停說服自己不要在意網民的留言，希望5位新女神要有心理準備。不過，四女認為一定要好好享受，而且節目令她們成長不少，身邊人也覺得她們進步不少。關嘉敏建議新一批女神要去探討拍攝的氛圍跟現實情況是否可行，一定要盡量真性情，否則到現實便會出現偏差。梁敏巧直言節目可能予人是男追女，但現實是大家互相相處才知是否合得來，不是單方向。

Yuki與林俊其因為《女神》節目配對成功，她表示最深刻在教堂表白之後，因為過去收工都是自己執完東西，各自回家，但當日收工就有林俊其呵護備至。她說︰「仲要係光明正大take care你，雖然拍攝期間都會大家take care大家，但都係有距離。同埋係身邊環境好嘈都好，但個世界只係得我哋。」在旁三女聞言立即大叫毛管戙。 關嘉敏、李芷晴不約而同表示印象最深是Maggie被求愛者拋起，Maggie坦言回想起來都是搞笑畫面。關嘉敏亦被重提Matthew向她使出一招「生無可戀Lock頸」，大家隨即笑過不停，關嘉敏表示希望新一季不要再出現類似場口出現。李芷晴最難忘是入camp拖住對方出場，但同日卻foul對方出局，她解釋在當下時間緊迫，令她反而更易知道對方是否適合。

由於關嘉敏跟Matthew私下不時相約，而且日前更一齊到珠海，又被人發現男方管接送，令人不敢聯想二人正在發展中。不過，她就立即否認，更稱發展的方向偏差愈來愈大。她稱二人一齊去珠海是工作需要，但就承認曾跟Matthew相約一齊從觀塘出發去別的地方，更爆Matthew從不去接人，「佢唔識做嘅！」問到梁敏巧跟Matt的進度如何，她坦言大家的時間很難就，但雙方關係不錯，有時間也會相約食飯，一齊玩，現時大家都是好好朋友。